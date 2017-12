Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 11 décembre 2017 À la Une de vos journaux ce lundi matin, des branches de banian sont tombées sur des enfants dans un stade à St-Pierre, en blessant 3, pour le JIR. Le Quotidien quant à lui titre sur une Éricka Bareigts, qui leur a dévoilé les coulisses du gouvernement lors de son mandat de ministre.

Faits divers



Un policier s'est fait mordre par un homme, alors qu'il était en train de porter secours à une femme agressée, dans la nuit de vendredi à samedi, à Saint-Pierre. L'homme très violent a été immédiatement placé en garde à vue, et sera présenté au tribunal ce lundi.



Un cambrioleur a été pris en flagrant délit à Saint-Denis. Il tentait de dérober un scooter et un ordinateur, hier dimanche, en plein après-midi. Le Quotidien précise que les policiers l'ont arrêté et placé en garde à vue.













Société



Une grève est prévue à la rentrée dans les écoles. En cause, la suppression des postes de secrétaire de directeurs d'écoles, une aberration pour les syndicats, qui s'apprêtent donc à déposer un préavis de grève pour la rentrée de janvier. Les secrétaires aident les directeurs dans de nombreuses taches administratives, et, premières arrivées, ouvrent bien souvent les écoles le matin.



Un pasteur de l'église adventiste de La Réunion est aux Prud'hommes pour licenciement abusif, dans le Sud. Il dénonce les méthodes arbitraires de l'église sur l'île. Son affaire sera à l'ordre du jour des Prud'hommes de Saint-Pierre ce lundi.



Politique



L'opposant Possessionnais Érick Fontaine dénonce, à la veille du conseil municipal, durant lequel 42 points seront à l'ordre du jour, les choix budgétaires de la maire Vanessa Miranville, et prédit que les Possessionnais paieront chèrement les choix de la mairie actuelle.



Finalement, la région Réunion va financer la réserve marine, après avoir annoncé qu'elle s'abstiendrait l'année prochaine. Une subvention à hauteur de 230 000 euros, car le Président de région aurait eu des garanties de la réserve marine. BA Lu 498 fois





