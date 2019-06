Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 10 juin 2019

À la une du Quotidien en ce lundi de Pentecôte, retour sur la prestation hier en clôture du Sakifo de l'auteur-compositeur Ben Harper. Plus de 18 000 spectateurs sont venus applaudir le guitariste californien, qui a "soulevé les foules". "Le premier concert de Ben Harper à La Réunion s'est joué avec authenticité et en toute simplicité", écrit le média.



Le Journal de l'île partage de son côté sa une entre la prestation de Ben Harper mais également sur les "band'cochons" qui polluent notre île. Afin de lutter contre les délinquants environnementaux, le Parc national a décidé de sévir. L'institution a en effet placé des caméras camouflées sur plusieurs sites en pleine nature pour prendre en flagrant délit les pollueurs ("Band'cochons: vous êtes filmés").

FAITS-DIVERS



Pris sur le fait samedi par les gendarmes en train de se tripoter sur une plage de l'ouest, un touriste anglais âgé d'une cinquantaine d'années sera prochainement convoqué au tribunal. Selon les informations du JIR, l'homme a indiqué aux militaires avoir été pris d'une démangeaison 'soudaine et visiblement incontrôlable". Sa convocation lui sera adressée dans les prochaines semaines.



L'enquête se poursuit toujours du côté de Saint-Gilles, où une personne a été prise en charge dans la nuit de samedi à dimanche après avoir reçu un coup de sabre près des ruelles à proximité de la plage de Roches-Noires. Comme rapporté par nos confrères du Journal de l'île, la victime porte une longue blessure à l'avant-bras mais est désormais hors de danger. Le média rappelle que le secteur a déjà connu par le passé de violentes agressions, "parfois gratuite". Les gendarmes sont toujours à la recherche des agresseurs.



ÉDUCATION



Trop facile le bac ? C'est la question que se pose ce lundi le Journal de l'île. À une semaine du top départ du baccalauréat, le média, parti à la rencontre des professeurs et de l'Académie de La Réunion, nous apprend que les deux entités sont en désaccord notamment sur les notes attribuées lors de l'épreuve. "Il faut dire que des mécanismes de l'examen sont dénoncés depuis plusieurs années" écrit le JIR, comme les options ou encore les stratégies de notation et correction, "pointées du doigt par les syndicalistes".





