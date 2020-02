Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 10 février

"4 miraculés", c’est la une du Journal de l’Île, qui revient sur l’effondrement du Cassé de la Rivière de l’Est. Ainsi, trois campeurs et une randonneuse l’ont échappé belle : les premiers auraient déplacé leur campement juste à temps, et la dernière aurait passé la nuit dans l’abri en équilibre au bord du gouffre.



Les féminicides à La Réunion sont à la une du Quotidien, avec cette toute première étude réalisée à La Réunion : 48 dossiers de féminicides ou tentatives ayant eu lieu entre 2006 et 2019 ont été analysé sur le volet social et juridique, pour ensuite proposer des préconisations contre ce fléau.





Faits Divers



Un homme a été mortellement fauché par une voiture samedi soir sur la quatre voies de Saint-Pierre en direction du Tampon. Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que la victime se trouvait sur le pont de la bretelle de sortie lorsqu’il a chuté sur la chaussée en contrebas. Les enquêteurs doivent encore déterminer si la chute était volontaire comme l’indique la presse écrite.



Les proches de Sissey Akono ont fait une découverte macabre lors d’une battue organisée ce dimanche pour tenter de retrouver le jeune homme, disparu depuis le 20 janvier dernier. C’est dans la rivière du Bras de La Plaine qu’ils sont tombé sur un corps en état de décomposition. Une autopsie doit être pratiquée cette semaine pour l’identifier, comment l’indiquent nos confrères de la presse écrite.





Société



2000 élèves sont attendus pour cette édition du Forum Sup' des formations du tertiaire, indique le Journal de l'Île. Cette année 35 exposants des secteurs du tourisme, de l'immobilier, ou encore de la logistique seront réunis pour aider les futurs bacheliers à choisir leur orientation.







