Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 10 décembre 2018

Le Quotidien s’intéresse à l’emploi chez les jeunes réunionnais. Selon une dernière étude de l’Insee, 30 % entrent dans la vie professionnelle en moins d’un an après la fin de leurs études. "L’insertion plus rapide mais plus précaire", titre le journal. "Le CDD n’est plus la norme".



"Fin des paillotes. Sous les racines la plage". Le JIR revient sur l’affaire des paillotes de l’Hermitage alors que l’Union des Réunionnais en colère fêtait hier "la victoire du peuple sur les accapareurs de nos plages". Un combat teinté de "dérives identitaires" dans une "démarche écologique".

Faits divers



Un pompier réunionnais est décédé dans un accident de la route vendredi soir à Champigny-sur- Veude. Son véhicule a percuté celui d’une mère de famille, grièvement blessée. Le jeune homme de 19 ans et son passager ont succombé à leurs blessures. Une enquête est ouverte.



43 permis ont été retirés par les forces de l’ordre ce week-end. Au Tampon, un automobiliste sans permis a été contrôlé avec 2,24g d’alcool dans le sang.



Deux hommes ivres ont tenté d’ériger un barrage devant la préfecture hier. "Plusieurs fois délogés, ils ont fini par être arrêtés", écrit le JIR.

Société



Un message lancé sur les réseaux sociaux appelait à un lundi noir. "L’ heure n’est plus aux blocages", a assuré hier au JIR le collectif "Rencontre des gilets jaunes". Le mouvement ne s’essouffle pas mais se structure pour mener les négociations, indique-t-il.



Des perquisitions ont été menées jeudi dernier à la mairie de Ste-Marie et au siège de CBo Territoria. Le groupe est sorti de son silence hier par communiqué, note le Quotidien. Le groupe "poursuit ses aménagements immobiliers". N.P Lu 334 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 9 décembre [REVUE DE PRESSE] Samedi 8 décembre 2018