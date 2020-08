Revue de presse REVUE DE PRESSE - Lundi 10 août

Le ministre des Outre-mer Sebastien Lecornu est à la Une de vos deux journaux ce lundi. Dans un entretien accordé au Journal de l’Île et au Quotidien, il évoque les dossiers qui seront au coeur de sa visite à La Réunion la semaine prochaine, et notamment la relance économique des filières locales. "Nous devons terminer cette route" a-t-il également confié à nos confrères alors qu’il compte rappeler les élus locaux à leurs devoirs concernant la construction de logements. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 10 Août 2020 à 06:46 | Lu 476 fois



Faits Divers

Une fête d’anniversaire a viré au drame ce week-end à Langevin. Un homme de 20 ans est décédé des suites d’une bagarre et deux autres jeunes sont dans un état grave. Selon les premiers témoignages, un groupe de jeunes aurait tenté de s’introduire dans la fête lorsque le ton est monté. Les voisins ont été réveillés par des bruits de bouteilles brisées et des cris. La victime aurait été blessée avec un objet tranchant et l’agresseur est activement recherché par les forces de police comme le relate la presse écrite.



Joël Pico, 63 ans, disparu mercredi dernier lors d’une randonnée au Piton des Neiges reste introuvable. Dimanche, une dizaine de ses proches ont organisé une opération de recherche avec un chien de chasse et un drone, sans succès indique le JIR.



Deux individus armés se sont introduits chez des commerçants vendredi soir à Saint-Pierre. À la recherche d’espèces, l’un des deux a tiré un coup de feu en direction du couple avant que la paire ne prenne la fuite avec 15.000 euros en liquide indique Le Quotidien. Ils sont également partis avec le commerçant séquestré dans son propre véhicule. Ce dernier parviendra à s’extirper et les deux mis en cause sont désormais activement recherchés par la police.

Océan Indien



La marée noire causée par le naufrage du Wakashio continue de progresser à Maurice, alors que le navire menace maintenant de se casser. Deux cuves contiennent encore plusieurs milliers de tonnes d’hydrocarbures à l’intérieur du vraquier. Le navire spécialisé Andromeda, chargé de pomper la cargaison de fioul n’est pas encore arrivé sur place. Ce dimanche, ils étaient des milliers de bénévoles à tenter de contenir la marée noire, raconte le Jir.



