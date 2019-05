Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 9 mai 2019

À la une du Journal de l'île ce jeudi, retour sur le manque de moyens des agents de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, "qui portent de lourdes responsabilités en matière de sécurité civile", pour effectuer leurs missions. "Un livre blanc publié par le CNRS pointe du doigt les exigences de plus en plus grandes des pouvoirs publics qui oublient de donner aux chercheurs les moyens de cette mission de sécurité civile", écrit le média.



De son côté, Le Quotidien consacre sa une du jour à cette "révolution" dans l'immobilier concernant la vente des biens immobiliers. Il est désormais possible de connaître en quelques clics le montant de la vente de l'appartement de son voisin. "Avec la publication de ce type d'information, les agences immobilières vont devoir faire évoluer le service apporté à la clientèle", relate le journal du Chaudron.

FAITS-DIVERS



Deux des quatre individus soupçonnés d'avoir participé à l'agression mortelle de Dimitri Saugrin, Florent Pomeng et John Fruteau de Laclos, ont été placés ce mercredi en détention provisoire et mis en examen pour assassinat. Après avoir pris la fuite, le meurtrier présumé, Florent Pomeng, avait été interpellé lundi midi. Florent Pomeng explique assumer pleinement son geste et soutient que les autres ne sont pas impliqués. Face au juge, il a indiqué que son cousin John Fruteau de Laclos, était en danger, menacé par la victime qui aurait été munie d'un couteau.



Déjà connu pour des cas de violence sur sa compagne, un homme âgé de 31 ans a remis le couvert et ce après sa garde à vue dans le cadre d'une enquête pour vol. Selon Le Quotidien, à peine sorti de sa garde à vue, le trentenaire a passé tout l'après-midi de lundi à s'enivrer, avant de rentrer à son domicile. Sa compagne, qui l'attendait, aura droit à des coups de poing de la part de son concubin. Des coups portés devant leur enfant de 5 ans. Pour ces faits, il sera jugé vendredi au tribunal correctionnel de St-Pierre.

SOCIAL



Fermement opposée au projet de loi de transformation de la fonction publique, l'intersyndicale (CFDT/ CFTC / CFE-CGC / CGTR / FO/ FSU / UNSA / Solidaires / SAIPR) appelle à manifester ce jeudi, dans le nord et dans le sud. À Saint-Denis, le cortège partira à 9 heures du Jardin de l'Etat et se dirigera vers la préfecture, où un sit-in est prévu. Le défilé de Saint-Pierre débutera à la même heure de la rue Archambaud pour aller vers les jardins de la plage. Dans le viseur, les suppressions de postes, la dégradation des conditions de travail et l'affaiblissement des droits et garanties.



Une mission interministérielle menée par Jean-Philippe Vinquant, directeur général de la cohésion sociale, était à La Réunion la semaine dernière pour jeter les premières bases de la recentralisation du RSA. "Les premiers échanges ont permis de présenter les modalités humaines, sociales et financières adaptées aux enjeux des Réunionnaises et des Réunionnais. Ils auront pour but d’établir des conditions opérationnelles d’une recentralisation permettant l’amélioration des parcours et dispositifs d’insertion professionnelle ou sociale des bénéficiaires du RSA", indique le Département. NP Lu 738 fois





