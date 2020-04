Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 9 avril

Les animaux de compagnie sont à la une du Quotidien qui les désigne comme les "gagnants du confinement" : ils profitent désormais de la présence de leurs maîtres 24 heures sur 24 et ne subissent pas le stress lié à l’épidémie. Retrouvez également les conseils d’une vétérinaire pour s’occuper au mieux de votre ami à quatre pattes pendant le confinement.



"Tous Masqués", c’est la une du Journal de l’Île ce jeudi, alors que la France semble enfin prête à rendre le port du masque obligatoire. Longtemps réticent, le ministre de la santé a finalement indiqué que la question était ouverte, et portée par l’Académie de médecine. À La Réunion la demande explose chez certains fabricants de masques en tissu en raison de la pénurie. Une filière semi-industrielle de masques chirurgicaux est en cours de création sur l’île.





Faits Divers



Les "échappés" de la quarantaine sont finalement retournés à l’hôtel indique le JIR. Ils avaient quitté leur centre de quatorzaine malgré l’interdiction pour rentrer chez eux en raison de conditions d’accueil qu’ils jugeaient invivables. Verbalisés une troisième fois hier pour violation de confinement, ils ont reçu une amende de catégorie 5 s’élevant à 200 euros chacun.



À Saint-Louis, un automobiliste était contrôlé hier à près de 3g d’alcool par litre de sang, sans assurance et sans attestation de déplacement dérogatoire. Multirécidiviste, Il a été placé en garde à vue. Sa voiture a été déposée en fourrière alors qu’elle faisait l’objet d’une interdiction judiciaire comme l’indique la presse écrite.





Société



À Saint-Denis, les usagers des transports en commun font face à une baisse drastique de l’offre. Il leur faut désormais plusieurs heures pour réaliser leurs déplacements de première nécessité. Le réseau Citais tourne à 30% de sa capacité, alors qu’il n’accueille plus que 3% des 80.000 utilisateurs habituellement explique le Quotidien.



SOS Solitude et Prévention suicide enregistre une forte hausse du nombre d'appels en raison du confinement. Rechute dans l'alcool, dépression, rupture amoureuse, l'association a enregistré 800 appels depuis le mois de mars. Être bloqué chez soi génère beaucoup d'angoisse et de stress chez de nombreuses personnes. Isolées, face à elles-mêmes, elles ont parfois l'impression de ne plus exister comme l'explique le JIR.







