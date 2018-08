Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 9 août 2018 A la Une du JIR ce matin, les baleines qui font leur show en cet hiver austral. Le Quotidien titre quant à lui sur le salon Flore et Halle , qui se tient jusqu'à dimanche au Port.

Faits divers



Le bureau de la police municipale de Saint-André, dans la cité Fayard, a été cambriolé dans la nuit de mardi à mercredi. Un vélo et une ceinture constituent le maigre butin des cambrioleurs qui ont forcé le rideau métallique. Une enquête est en cours.



Un homme soupçonné d'avoir violé, violenté et séquestré sa compagne sera présenté ce jour au tribunal de Saint-Denis. Les faits remonteraient à la semaine dernière.

Société



La saison des baleines bat son plein, l'association Globice les répertorie dans le but de comprendre leurs migrations. Les majestueux cétacés sont admirés par les Réunionnais, mais leur approche par bateau nécessite des précautions, pour éviter de les effrayer.



La 23ème édition du salon Flore et Halle a débuté hier matin et se tiendra jusqu'à dimanche prochain 12 août. De nombreux exposants se pressent au salon, dont le thème cette année est "mon jardin".

Politique



Les manifestations devant les paillottes de l'Hermitage sont interdites par la mairie de St-Paul, suite à celle de jeudi dernier qui a donné lieu à des débordements : des clients de La Bobine se sont plaint de jets de cailloux. La Bobine est sommée de cesser ses soirées musicales à 22H.



Dans la 7ème circonscription, Patrick Savatier, président de l'association "moman papa lé la" retire finalement sa candidature et se rallie à Jean-François Nativel.





