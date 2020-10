Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 8 octobre 2020

À la une du Quotidien ce jeudi, retour sur la scission entre Huguette Bello et Olivier Hoarau. Dans une longue interview accordée au média, le maire du Port "déplore des erreurs stratégiques du PLR", présidée par la maire de Saint-Paul. "Il se pose en rassembleur de la gauche en vue des élections régionales de 2021", ajoute Le Quotidien.





De son côté, le Journal de l'île consacre sa une au "boom de l'électrique", qui n'épargne pas notre île. En effet, les ventes de ce type de voiture "ont doublé en un an" indique le JIR, "grâce aux primes de l'État et à des améliorations techniques". Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 8 Octobre 2020 à 06:16 | Lu 2708 fois

FAITS-DIVERS



Les policiers du Service d'Intervention d'Aide et d'Assistance de Proximité ont mené hier une opération sur la journée à Saint-Denis. Ils ont relevé une quinzaine de contraventions, ont saisi une arme, des pièces de moto et ont évacué des personnes qui occupaient illégalement un appartement. Au cours de ces opérations, dont deux effectuées sous réquisition du Procureur de la République aux fins de contrôles d'identités, fouilles de véhicules et visites de parties communes de locaux d'habitations dans la recherche de produits stupéfiants et d'objets volés, une quarantaine de personnes ont été contrôlées, une soixante de véhicules fouillées et une vingtaine de cyclomoteurs ont été contrôlés.



Jean Melchior sera jugé devant les Assises en février pour le meurtre de Julian Robert, trois ans et demi après les faits. En attendant son procès, le trentenaire est maintenu en détention. L’affaire avait été médiatisée à l’époque. Le corps sans vie de Julian Robert avait été retrouvé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2017 sur la route du Maïdo au Guillaume à proximité d’un arrêt de bus. Le jeune avait reçu plusieurs coups de couteau. Mais aucun suspect ni auteur n'est retrouvé. C’est enfin au bout de quatre mois que Jean Melchior et Abdou Assani sont interpellés et mis en examen pour meurtre.

Accusé d’avoir tenté d’assassiner Olivier Araye le 17 juin 2018, Mickaël Valliamé a tenté une fois de plus d'être placé sous contrôle judiciaire, plutôt qu'en détention provisoire, en attendant son procès devant les Assises. Il affirme vouloir reprendre son travail afin d'aider son épouse et leurs sept enfants. Mais comme ses demandes précédentes, celle-ci a été rejetée. L’avocat général a rappelé le risque de représailles dans un contexte de conflit familial de longue date.



SPORT



"La Saint-Pierroise cesse toute activité" (JIR): Ne se sentant pas assez soutenue par sa municipalité, la JS Saint-Pierroise a décidé de mettre son activité entre parenthèses. Une décision prise après que le maire de Saint-Pierre ait déclaré dans Le Quotidien de mercredi qu'il ne devrait pas verser la part de subvention restante au club, la mairie ayant d'autres priorités budgétaires.

SOCIÉTÉ



La préfecture de La Réunion annonce le remplacement de 13 des 14 radars d'ici fin 2020 mais aussi le déploiement de 80 tourelles en tout durant l'année prochaine. Actuellement, le radar tourelle est homologué pour le contrôle vitesse et le franchissement feu rouge (en agglomération). Le programme de déploiement se poursuivra en 2021 pour une prévision totale de 80 radars tourelles sur le département.