Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 8 novembre 2018

"Le gazole n’a pas fini de flamber " à la Une du Quotidien. Le journal décrypte la hausse des prix des carburants. Si à La Réunion les tarifs sont moins élevés qu’en métropole, ils ne cessent également de progresser. La Région prévoit d’ailleurs un rattrapage et d’augmenter la fiscalité.



Le JIR consacre sa Une à la sécurité routière. Gendarmes et policiers disposent depuis mai de nouveaux kits de prélèvements salivaires. Ils permettent de détecter la consommation de cannabis, cocaïne, opiacés et amphétamines alors que les contrôles positifs ont augmenté. "Conducteurs sous l’effet + 500 %", à la Une du journal.

Faits divers



Un homme de 32 ans s’est suicidé hier à la maison d’arrêt de St-Pierre. L’homme avait été placé en détention provisoire, mis en examen pour tentative de meurtre. Le 30 octobre dernier, il a frappé son colocataire avec un manche à balai.



Le Quotidien s’est entretenu en exclusivité avec Ibrahim Patel une semaine après avoir été mis en examen pour fraude électorale. "Je n’avais aucun intérêt à tricher", se défend le président de la CCIR. "Bruno Cohen réclame la nullité du vote Patel", dans le JIR.



L’homme de 31 ans qui a frappé à coups de sabre son voisin de la résidence Le Clos Saint-Jacques et agressé un automobiliste dans une rue de St-Denis, a été mis en examen pour tentative de meurtre hier.

Société



Le collectif Défense du DPM revenait, hier, sur la décision du tribunal administratif. "Le collectif attend les bulldozers d'ici le mois prochain", écrit le JIR. "Tous les restaurants doivent disparaitre", rapporte le Quotidien.



Suite aux révélations du Tangue, Jean-Luc Poudoux s’exprimera devant la presse ce jeudi, indique le JIR. Le député a confirmé au journal avoir ouvert un compte en Suisse dans les années 90 "afin de ne pas payer d’impôts".



