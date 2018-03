Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 8 mars 2018

En cette journée internationale de la femme, Le Quotidien consacre un dossier spécial de 12 pages aux femmes qui "font avancer La Réunion". Des femmes "toujours bridées par le regard sociétés, celui de ceux qui pensent encore qu’il y a des métiers d’hommes et de femmes, des responsabilités que l’on ne peut pas octroyer aux femmes moins disponibles et plus fragiles et des salaires réservés au sexe masculin", écrit le média.



Le Journal de l’île, pour sa part, consacre sa une à cette manifestation qui s’est tenue hier au niveau du radier provisoire sur la rive droite de la rivière Saint-Etienne, au droit de l'Îlet Furcy pour réclamer la reprise des travaux. En effet, comme le rapporte le média dans ses colonnes, des organisations de défense de la nature "ont bloqué la machine, avec le renfort de la justice, en l'occurrence le parquet de Saint-Pierre". La reprise des travaux a été garantie par le préfet Amaury de Saint-Quentin.



FAITS-DIVERS



Un adolescent de 11 ans a été sauvé par son armoire après que le mur de sa chambre se soit effondré sur lui nous apprend la presse écrite locale ce jeudi. Le glissement de terrain, qui a détruit la maison, a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi pendant l’épisode Dumazile au Brûlé, à St-Denis. "Paniquée, la mère découvre son aîné sous des gravats mais il répond à ses appels", rapporte Le Quotidien dans ses colonnes. Il a fallu l’intervention de membres de la famille habitant dans la même allée pour retirer la victime sous les gravats. Dans l’attente d’être relogés, la mère de famille et ses deux enfants ont été hébergés dans un hôtel.



Un quinquagénaire saint-pierrois a été placé hier en détention provisoire, après l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre pour viols et atteintes sexuelles sur des enfants entre 1998 et 2014 nous apprend Le Quotidien de ce jour. S’il a admis devoir se faire soigner, "il n’a pas reconnu les faits" écrit le journal. L’ouverture de cette information judiciaire a eu lieu la semaine dernière.

SANTÉ



82 nouveaux cas de dengue ont été recensés sur l'île par l'ARS-OI. Dans un communiqué de presse, l'agence évoque une épidémie localisée, majoritairement dans la région de Saint-Paul. L'ARS lance un énième appel à la population pour éliminer les gîtes larvaires.





