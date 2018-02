Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 8 février 2018

La France veut envoyer une sélection commune "France océan Indien" pour la 11e édition des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l’océan Indien (CJSOI). Réunionnais et Mahorais évolueraient sous la même bannière. Une décision qui fait débat, selon les informations du Quotidien, notamment du côté de l'Île aux parfums. "Mayotte fait Jeux à part ".



Le JIR consacre sa Une au placement en garde à vue de 9 planteurs hier. Le 5 décembre dernier, un contrôle de conformité des chargements a dégénéré à la balance de Beaufonds. Des plaintes pour violences et menaces ont été déposées. Des syndicalistes de la FDSEA et des JA ont été interpellés. "Syndicalistes ‘ violents’ renvoyés en correctionnelle".





Faits-divers



Le pronostic vital d’un homme de 54 ans est engagé suite à l’explosion d’une bouteille de gaz. Hier matin dans le quartier de Bois de Nèfles à St-Denis, c’est alors qu’il allume une cigarette que le drame se produit. En cause, une fuite de gaz.



Sous le coup d’une fermeture administrative depuis janvier dernier, le Gotha Night Club a fait part, hier devant le TA, de sa volonté de rouvrir ses portes. Des plaintes pour troubles à l’ordre public sont à l’origine de l’arrêté préfectoral. La décision de la justice est attendue pour ce jeudi matin.



Les gardes à vue ont été levées pour les deux protagonistes de "la guerre des dépanneurs". Mardi, le conflit entre les deux sociétés est monté d’un cran à Terre Sainte. L’enquête se poursuit. Le chauffeur qui a embouti des voitures devra se présenter devant le tribunal en juillet prochain pour avoir dégradé des véhicules appartenant à l’autre camp.

Politique



Cyrille Melchior présidait, hier, sa première session plénière. Cyrille Melchior veut "libérer les énergies et les solidarités" pour le JIR, "Des débats sans vague et une opposition atone" pour le Quotidien.





