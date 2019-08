Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 8 août

Les maisons sans permis de Gérald Maillot sont à la une du Quotidien. L’adjoint de Saint-Denis et président de la Cinor reconnaît avoir construit deux maisons sur des terrains agricoles inconstructibles, dans le quartier de la Bretagne à Saint-Denis. Ses responsabilités municipales et son rôle de délégué à l’aménagement pourraient bien le mettre en position de prise illégale d’intérêt. L’élu indique attendre d’être convoqué par le procureur. Une enquête a déjà été ouverte indique le journal.



À la une du journal de l’île, la venue du pape François dans l’Océan Indien. S’il ne passera pas par La Réunion, des escales à Madagascar et à Maurice sont prévues. Les Réunionnais devraient être plusieurs milliers à se rendre sur l’île soeur, au point que les deux compagnies aériennes ont renforcé leurs programmes de vol entre nos deux îles.

Faits Divers



La piste accidentelle est confirmée, expliquant l’origine du terrible incendie de Saint-Benoît vendredi dernier. 4 personnes avaient trouvé la mort dont deux jeunes enfants. Le feu se serait déclaré suite à une surcharge électrique indique l’expertise. Les victimes auraient succombé aux émanations de monoxyde de carbone. Selon ces premiers éléments, la maison n’était pas équipée d’un détecteur de fumée comme l’indique le Quotidien.



Le corps d’Alana Cautland a été retrouvé par un villageois malgache en début de semaine. Cette enseignante britannique s’était volontairement jeté d’un avion à 1500 mètres d’altitude. La victime a pu être formellement identifiée. Une autopsie et des examens toxicologiques doivent être pratiqués, la jeune femme pourrait avoir fait une réaction à un médicament contre le paludisme indique le Journal de l’Île.

Société



Suite au rachat de Vindémia par le groupe GBH, Huguette Bello veut créer un collectif « contre les Kapareurs » indique le JIR. La présidente de l’UFR dénonce un sérieux risque de position dominante et compte bien évoquer la question à l’assemblée nationale. L’observatoire des prix doit également tenir une session plénière ce vendredi durant laquelle la cession de Vindémia sera évoquée. Plusieurs députés ont prévu d’y assister.



Et si un complément de revenu était versé aux personnes engagées dans des activités en faveur de la défense de l'environnement et de la préservation du lien social ? C'est ce que propose le RTE, revenu de transition écologique. Un concept actuellement testé dans une commune métropolitaine et qui pourrait encourager les initiatives citoyennes, tout en pérennisant les emplois. L'idée d'une expérimentation à La Réunion reste encore à l'étude indique le Quotidien.





