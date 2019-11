Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 7 novembre

La main du touriste écossais a été découverte hier matin dans l’estomac d’un requin tigre. L'homme était recherché depuis samedi. La découverte a été faite par le Centre Sécurité Requin. 5 requins ont été prélevés depuis lundi au large de Boucan Canot. Les analyses ADN devront confirmer son identité. "Mangé par requin", à la Une du Quotidien.



Le JIR titre sur une enquête de l’association nationale de défense des consommateurs et des usagers sur les biscuits, gâteaux et barres de céréales. "Où sont les fruits", s’interroge le journal qui note "on s’est (encore!) fait avoir..."

Faits divers



Une soirée entre Réunionnais à La Ricamarie dans la Loire a mal tourné durant la nuit d’Halloween. "Un homme de 38 ans a été tué à coups de couteau et de hache sur fond de jalousie", indique le JIR.



L’homme arrêté lundi lors d’un contrôle routier, sans permis ni assurance, sous l’effet du zamal et des mineurs non ceinturés, a été condamné hier par le tribunal de St-Pierre à 5 mois de prison, à payer les amendes et la confiscation de son véhicule, rapporte le Quotidien. L’homme a été condamné déjà par 4 fois pour des faits similaires.



La liquidation judiciaire de la Halle des Manifestations, placée en redressement, a été demandée par le mandataire. La direction assure pouvoir résorber son passif. Le tribunal de commerce rendra sa décision le 15 novembre prochain.

Politique



Vos deux journaux ont suivi la secrétaire d'Etat lors de sa première journée de déplacement dans notre île. "La venue de Marlène Schiappa, en second rideau de celle d'Emmanuel Macron, est délicate. Surtout sans baguette magique", note le Quotidien. "Des annonces sont attendues aujourd'hui", à l'issue du grenelle contre les violences conjugales, indique le JIR.







