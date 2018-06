Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 7 juin

Un gourou présumé a, hier, été placé en garde à vue au commissariat Malartic. L’homme de 46 ans qui officie comme prêtre malbar est accusé de violences, viols et abus de faiblesse.



"Neuf plaintes contre le chef de culte", à la Une du Quotidien.



Les témoignages des victimes, défendues par Me Georges-André Hoarau, sont à retrouver dans les colonnes de vos deux journaux.

"Le sorcier malbar crie au complot", titre le JIR qui a révélé l’affaire.

Faits-divers



Quatre jeunes hommes ont, hier, été condamnés à des peines allant de 6 à 12 mois de prison ferme pour avoir volé et humilié un couple. Les faits se sont produits dans le nuit de samedi à dimanche dans la ZI 3 de St-Pierre. Le couple qui sortait du Sakifo se câlinait dans la voiture quand le groupe d’amis les a violemment interrompus.



Mathieu Nododus a été reconnu coupable des viols de deux jeunes femmes. 10 ans de réclusion criminelle pour le viol d’une jeune femme en décembre 2015 et celui d’une prostituée en janvier 2016.



Ils sont les auteurs d’une vingtaine de cambriolage au Tampon. Deux jeunes de 19 et 25 ans ont hier été condamnés par le tribunal de St-Pierre. Les deux prévenus, SDF, au parcours de vie difficile, ont été interpellés lundi dernier.

Politique

Les conseillers départementaux ont, hier, voté une motion à l’unanimité contre le Contrat de confiance qui vise " à réduire les dispositifs sociaux mis en place par la collectivité", ont-ils indiqué au Quotidien. La deuxième plénière s’est déroulée "entre solidarité, unanimité, et colère froide", note le JIR. N.P Lu 1606 fois





