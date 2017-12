Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 7 décembre 2017

Le Journal de l’île consacre son édition au "monument national" Johnny Halliday, avec un dossier de 10 pages dédié au chanteur. Venu trois fois à la Réunion, ses fans se souviennent.



"Le PSG en échec" titre le Quotidien, après le match qui a opposé l’équipe de football parisienne à l’Olympique de Marseille hier et qui s’est soldé par un match nul 2-2.



Faits-Divers



Dans le Quotidien, un homme poignardé à mort par son fils à Bellemène Canot à Saint Paul. Ulric Jean-Baptiste, un Saint-Paulois de 57 ans est décédé hier après-midi après avoir reçu plusieurs coups de couteau à l’abdomen. Son fils, âgé de 20 ans a été placé en garde à vue.



Gérarld Govindamal comparaît aujourd’hui et demain devant le tribunal de Saint-Pierre pour une série de délits financiers. Ce procès s’annonce comme l’épilogue d’une enquête de deux ans dans un milieu empreint de petits arrangements entre gens influents pour l’ancien homme d’affaires.



Un autre troupeau a été décimé par des chiens errants à la rivière Saint-Louis.Une dizaine de coqs, canards, cabris et oies ont été tués ce week-end dans deux élevages. C’est la deuxième fois que l’éleveur subit une attaque cette année. Un arrêté municipal en faveur de la lutte contre l’errance animale pourrait être édité.



Société



Quand Johnny mettait le feu à la Réunion. Le dossier spécial du Jir est consacré à la légende du rock français Johnny Halliday. Retour en images et témoignages autour de la star, qui est venu en concert plusieurs fois sur notre île. Le dossier se penche également sur la carrière de la bête de scène.



Pour la première fois de son histoire, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre est présidé par une femme. De surcroît une Réunionnaise, éprise de justice et d'égalité judiciaire entre tous les citoyens. Valérie Lebreton est magistrate depuis dix-neuf ans.



L’importation de poulets congelés se fait sous surveillance peut-on lire dans le Quotidien. Huguette Bello a sollicité le Préfet pour évoquer les déboires de la filière, facilitée par l’importation de viande à bas coût et piètre qualité.

L.G Lu 236 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mercredi 6 décembre 2017 [REVUE DE PRESSE] Mardi 5 décembre 2017