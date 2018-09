Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 6 septembre 2018

À la une du JIR ce matin, "opération mains propres!", un entretien avec le Procureur Général. Alors que Denis Chausserie-Laprée veut mettre un coût d’arrêt à la délinquance en col blanc, Eliane Houlette, le Procureur du Parquet National Financier débarque chez nous la semaine prochaine.



À la une du Quotidien, "Impôt, mode d’emploi", critiques et inquiétudes face au prélèvement à la source.





Justice



Cap sur les affaires économiques et financières dans le Jir. Le Nouveau procureur général de La Réunion et de Mayotte, Denis Chausserie-Laprée promet des mois agités. Face à la quantité de dossiers, le magistrat du parquet général entend accélérer les enquêtes, en ciblant les infractions et raccourcissant les délais. Il annonce le renfort du parquet national financier grâce une coopération plus soutenue. Sa cheffe, la procureure générale Éliane Houlette, arrive d’ailleurs à La Réunion la semaine prochaine.



Le jeune garçon qui avait fait subir de graves sévices à un autre élève, a été mis en examen pour harcèlement. Profitant de sa grande vulnérabilité, des collégiens avaient fait vivre un véritable cauchemar à un adolescent souffrant de troubles autistiques en avril dernier. Le principal auteur, qui avait reconnu les faits avant d’être exclu définitivement de l’établissement, vient d’être mis en examen pour de simples faits de harcèlement. L'incompréhension est totale pour le père de la victime.



Un an après avoir fauché trois lycéens, le conducteur du bolide meurtrier devant ses juges.Le 25 septembre 2017, une Audi A3 lancée à grande vitesse fauchait trois adolescents devant le lycée Sarda Garriga, faisant deux morts et un blessé grave. Le conducteur, âgé d'à peine 18 ans le jour des faits, comparaît aujourd’hui devant le tribunal correctionnel.

Société



Le dossier du Quotidien porte sur la réforme du prélèvement à la source. Après une semaine de doutes, le gouvernement a annoncé le maintien de la mesure, apportant tout de même deux modifications, afin de prendre en compte les crédits d’impôts et les employés à domicile.



Polémique autour d’un voyage en Inde, un syndicat hospitalier demande des comptes au directeur du CHU, Lionel Calenge, qui a participé à une mission en Inde, avec hébergement dans un hôtel 5 étoiles. "Une tentative de déstabilisation" selon ce dernier, qui parle de coopération avec le pays.



Après avoir annoncé qu'elle ne rendrait pas piétonne l'actuelle zone des parkings de l’Hermitage, la mairie rétropédale et assure que le projet se poursuit. Finalement, "on ne recule pas" sur le projet de piétonnisation des actuels parkings des plages. Une volte-face surprenante de la part de Joseph Sinimalé. L.Gi Lu 386 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mercredi 5 septembre 2018 [REVUE DE PRESSE] Mardi 4 septembre 2018