Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 6 juin

« Le recyclage à la ramasse » titre le Journal de l’île ce jeudi, alors que La Réunion peine à développer sa filière de recyclage des déchets. Des tonnes de plastique ou de papier sont envoyées vers l’Asie où ces matériaux intéressent de moins en moins. La Malaisie a d’ailleurs décidé de ne plus accepter les déchets des pays occidentaux qui jonche désormais ses paysages. Ces matières recyclables commencent à s’accumuler sur notre île en attendant de trouver une alternative



Le parcours du combattant de Sylvie est à la une du Quotidien. Cette patiente réunionnaise atteinte de BPCO vient de subir une greffe des poumons à Marseille. Une opération pour laquelle elle a dû tout abandonné il y a trois ans, car impossible de la réaliser sur l’île. Ce départ reste gravé dans la mémoire de sa famille alors qu’ils étaient très peu accompagnés à leur arrivée en métropole. Sylvie évoque une santé à deux vitesses pour les outre-mers.





Faits Divers



Le procès de Terry Layemard pour le meurtre d’une gramoune se poursuit aux assises. Hier lors de ce deuxième jour d’audience, l’accusé a été mis face à ses contradictions alors que ses différentes versions restent fluctuantes. Poursuivis pour meurtre, l’homme pourrait également avoir agressé sexuellement sa victime de 81 ans : de la salive contenant son ADN a été retrouvé sur les sous-vêtements de la gramoune. Le procès se termine ce jeudi, Terry Layemard encourt la réclusion à perpétuité.



Le bateau qui devait transporter les 142 kg de Zamal vers l’île Maurice et qui avait pris la fuite a été saisi mardi par les autorités mauriciennes. Deux suspects ont également été arrêté dans le village de Flic en Flac. Ils ont depuis comparu devant le Bail & Remand Court après une enquête de longue envergure en collaboration avec les autorités de La Réunion, indique le Quotidien. Pour autant la coopération judiciaire est elle critiquée, en l’absence de convention entre La Réunion et Maurice explique le JIR. La demande d’ouverture d’une information judiciaire par la défense a été rejetée hier.





Société



Le personnel des urgences du CHU Sud ont entamé une grève illimitée hier matin. Un écho au mouvement de grogne national des soignants avec des revendications locales : plus d’effectif pour un meilleur accueil des patients. Demain, les médecins pourraient rejoindre le mouvement indique la CFTC, qui prévoit une nouvelle action en fin d’après-midi devant l’entrée des urgences.



Hier la FRBTP a élu son nouveau président, Anthony Lebon, 38 ans. Cet entrepreneur vient remplacer Bernard Siriex, qui conserve tout de même son poste d'administrateur et de président de la commission BTP de la Fedom. Anthony Lebon devrait bientôt aller à la rencontre des maîtres d'ouvrage pour faire un état des lieux, indique la presse écrite.





