Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 6 décembre 2018

À la une du Quotidien ce jeudi, retour sur cette "facture à 150 millions" pour le désamiantage de 22 000 logements sociaux dans l'île, dont 13 000 pour la SHLMR. "Les bailleurs sociaux ne savent pas encore comment ils pourront équilibrer financièrement les opérations de désamiantage et de réhabilitation qui se profilent avec des logements vieux de 40, 50 voire 60 ans", écrit le média.



De son côté, le Journal de l'île revient sur le placement en détention provisoire de 8 personnes pour les pillages de Promocash de Ste-Marie et du Leader Price de St-Benoît où l'alcool "était la cible principale des vols".



FAITS-DIVERS



Les cinq personnes placées en garde à vue et soupçonnées d'avoir participé à l'attaque de la Région le 19 novembre dernier seront présentées aujourd'hui en comparution immédiate au palais de justice de St-Denis.



"Sous tabac chimique, il agresse sa famille" (Le Quotidien): Un St-Pierrois devrait être jugé ce vendredi pour avoir roué de coups sa propre mère qui cherchait à lui reprendre son tabac chimique. Devenu dépendant à cette puissante drogue, l'homme était encore sous effet lorsqu'il s'en est pris à sin oncle et à ses voisins lundi dernier. En attendant son jugement, il a été placé en détention provisoire.

SOCIÉTÉ



Les membres de l'association Adefar (association de défense des éleveurs de La Réunion) ont entamé hier une marche de 150 km à travers l'île pour rencontrer la population. Le but: défendre un modèle agricole sain sans produits chimiques. Leur périple débutera de la Plaine-des-Palmistes et passera par St-Pierre, Le Port et St-Denis.



ÉCONOMIE



Le mouvement des gilets jaunes dans l'île a eu des répercussions significatives sur le tourisme local. Comme rapporté par Le Quotidien dans son édition du jour, environ 12 000 croisiéristes n'ont pas foulé le territoire en raison du blocage du Port-Est. "Mais plus que le manque à gagner financier, c'est surtout en termes d'image" que la fédération du tourisme "mesure l'impact à moyen et long terme termes" du mouvement écrit le média. NP Lu 184 fois





