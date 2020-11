[REVUE DE PRESSE] Jeudi 5 novembre 2020

Malgré le contexte et dans le respect des mesures sanitaires, la section locale FO Territoriaux va participer ce jeudi au mouvement de grève national . Leurs revendications portent sur "les exclus du Plan Ségur". Si le syndicat a signé pour l’amélioration des conditions de travail et une revalorisation des salaires et des primes des hospitaliers, il déplore que les salariés tels que les Atsem, les éboueurs, la police municipale, les pompiers, les agents administratifs et techniques des départements et régions pourtant mobilisés, en soient exclus.Ancien pilote de chasse de l'Armée de l'Air et de l'Espace, Teddy Baloukjy est de retour sur son île. Ancien pilote de chasse de l'Armée de l'Air et de l'Espace, il a terminé sa carrière à 42 ans au grade de capitaine. Il a effectué sa reconversion au sein de la sécurité civile en tant que pilote spécialisé dans la lutte contre les incendies. Il est aujourd'hui co-pilote du bombardier d'eau Dash-8 Après les perquisitions à la mairie du Port et à son domicile ce mardi, le maire Olivier Hoarau s'est exprimé devant les médias pour une déclaration sans question, l'édile portois et candidat aux régionales ne souhaitant naturellement pas commenter une enquête en cours d'instruction. « Nous ne sommes pas à l’abri de coups durs dans la vie, et c’était mon cas il y a quelques années. Et mon ami Fayzal Vali a proposé de m’aider. Les pièces comptables ont été enregistrées par les services des impôts et par ma banque. Tout s’est fait en conformité", a assuré Olivier Hoarau.