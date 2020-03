Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 5 mars

Les élections municipales sont à la une de vos journaux ce jeudi: le Journal de l’île vous propose l’intégralité des 165 listes déposées, communes par communes, ce qui représente pas moins de 6.734 candidats. De son côté le Quotidien lui propose de découvrir les gilets jaunes désormais candidats aux municipales: de nombreuses figures du mouvement se sont engagées dans la bataille et sont de précieux soutiens pour les têtes de liste.





Faits Divers



Le centre-ville du Port a été marqué hier par une course-poursuite qui s’est terminée en coups de feu en fin de journée dans le quartier Titan. À l’origine de tout ce remue ménage, un règlement de comptes entre bandes rivales. Rapidement dépêchés sur place, les policiers ont dû faire face à des dizaines de badauds hostiles et ont essuyé une pluie de projectiles au moment de récupérer l’un des véhicules impliqués dans la course-poursuite et dans laquelle une arme àaété retrouvée, comme l’indique la presse écrite.



À Paris, le procès de l’apprenti terroriste bénédictin et de sa mère devrait se terminer aujourd’hui après trois jours d’audience. Ce mercredi, la parole était donnée aux deux accusés, c’est ainsi que Jérôme Lebeau reconnaît en partie les faits: il réfute l’association de malfaiteurs et ainsi que la tentative d’homicide alors même qu’il avait ouvert le feu sur deux policiers en 2017. Sa mère pour sa part est apparue émotionnellement faible, et prête à tout pour ne pas perdre l’amour de son fils, comme le racontent vos deux journaux.





Société



Les autorités se préparent à l’arrivée du coronavirus à La Réunion, comme elles l’ont annoncé lors d’un point presse ce mercredi. À coup de renfort de personnels, de déploiement d’une équipe mobile, de campagne de communication autour des « gestes barrière » , la préfecture est l’ARS assurent être prêts si l’épidémie finit par atteindre notre île. Charlotte Molina Lu 214 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mercredi 4 mars [REVUE DE PRESSE] Mardi 3 mars