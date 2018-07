Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 5 juillet 2018 Ce jeudi, votre Quotidien consacre sa première page à un drame au Tampon : une mère aurait volontairement injecté de l'insuline à son bébé de 8 mois, qui en gardera séquelles toute sa vie. Le JIR quant à lui titre sur la dengue, et la solution des moustiques stériles, que le Haut comité de santé publique refuse d'utiliser.

Faits divers



Suite au règlement de comptes entre deux familles du Port ce lundi, qui a conduit deux jeunes hommes à l'hôpital, 8 personnes ont été interpellées hier. Cette guerre des clans dure depuis des décennies, et semble ne pas vouloir s'apaiser.



Une mère du Tampon est mise en examen pour avoir injecté de l'insuline à son bébé de 8 mois. Des traces de piqûre avaient été retrouvées sur le nourrisson, qui gardera des séquelles irréversibles.



Politique



Dans l'affaire de fraude électorale aux européennes de 2014 à Sainte-Suzanne, 6 proches du PCR sont mis en examen, certains sont passés aux aveux. Les mis en cause assurent avoir agi de leur propre chef.



L'AMDR est, tout comme les associations nationales d'élus, très mécontente de la politique du gouvernement, qui a baissé drastiquement les budgets des collectivités. La Conférence Nationale des Territoires sera boycottée par la plupart des associations d'élus, mais Stéphane Fouassin, président de l'AMDR, s'y rendra pour dire sa colère.



Société



L'université de La Réunion a ouvert les inscriptions pour la rentrée 2018, et conseille aux étudiants d'aller s'inscrire rapidement, pour éviter la cohue du mois d'août.



Lors de la restitution des assises des Outre-mer, Emmanuel Macron a remis en cause la surrémunération des fonctionnaires dans les DOM. A court terme, la surrémunération ne sera pas supprimée, mais le président de la République souhaite y mettre fin. N.P Lu 441 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mercredi 4 juillet 2018 [REVUE DE PRESSE] Mardi 3 juillet 2018