Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 5 décembre

Le JIR consacre sa Une au mouvement de grève contre la réforme des retraites. "Jeudi noir", annonce le journal qui indique que plus de la moitié des écoles sont fermées aujourd’hui.

Faits divers



Deux hommes ont été placés en garde à vue mardi, suspectés de vol à main armée et de séquestration. Les faits se sont déroulés en février dernier au golf du Bassin Bleu. 15 000 euros ont été dérobés du coffre fort. Un troisième homme a déjà été mis en examen en août dernier.



Les cinq suspects impliqués dans le meurtre de Joseph Moucaye ont hier été mis en examen pour assassinat et vol en bande organisée. Deux d’entre-eux ont été placés en détention provisoire.



Une note d’un cabinet d’avocats met en lumière des soupçons de prise illégale d’intérêt et de détournement de subvention à la mairie de St-André en 2015. Les documents ont été transmis au procureur par l’opposition.

Société



Le JIR s’intéresse à la rémunération des maires alors que le projet de loi Engagement et Proximité vient d’être adopté par l’Assemblée nationale. "Nos 24 maires ne seront donc pas légalement augmentés".



Les transporteurs ont hier rencontré les responsables du chantier de la NRL. "Deux heures de réunion pour pas grand chose", note le JIR. Ils demandent des engagements pour une reprise du chantier.

