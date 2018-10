Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 4 octobre 2018 Ce jeudi matin, en première page du JIR, les matériaux de construction 39% plus chers qu'en métropole. Le Quotidien consacre sa première page à un film sur l'esclavage réalisé par un Réunionnais, adapté de "Chasseur de noirs" de Daniel Vaxelaire, avec en tête d'affiche Lilian Thuram.

Un Dyonisien de 45 ans comparaîtra ce jour à Champ Fleuri. Il est accusé d'avoir violé sa belle-fille depuis 2013, alors qu'elle n'avait que 8 ans, et d'avoir continué jusqu'à récemment. L'homme a reconnu les faits devant la Brigade Des Mineurs, il devrait être mis en examen ce jour et pourrait être placé en détention dans la foulée.



Un Portois a été identifié grâce à l'adresse IP de son ordinateur, depuis lequel il proposait des relations sexuelles à des mineures. En avril prochain, il devra répondre devant le tribunal correctionnel "d'instigation à commettre un crime de proxénétisme à l'encontre d'un mineur non suivie d'effet".

Le "Téléphone Grave Danger", qui permet aux femmes battues par leur ex compagnon d'appeler en cas de danger est un dispositif qui fonctionne, depuis 2013. La cour d'appel de La Réunion a obtenu de la chancellerie le doublement du nombre de TGD sur l'île, où les violences conjugales sont un fléau.



L'Autorité de la Concurrence pointe du doigt le coût des matériaux de construction à La Réunion : 39% plus élevé qu'en métropole. L'autorité pourrait sanctionner les importateurs pour entente illicite et pratiques anti-concurrentielles.

La vente du Coco Beach et de la Mama devant le tribunal de commerce : l'acquéreur n'a pas payé l'entièreté des sommes dues à l'ancien propriétaire. Le groupe Exsel, nouveau propriétaire, argue du non-renouvellement des AOT pour ne pas payer la somme totale.



L'enseigne Pardon Home met la clef sous la porte. Le propriétaire de Pardon Peter Mertes a décidé de liquider l'entreprise, qui n'a pas trouvé son public. 5 salariés seront licenciés.





