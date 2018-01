Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 4 janvier 2018 "Ava inaugure la saison". Le Quotidien consacre sa Une à l’influence du premier système dépressionnaire de l’année. Les photos des rues et maisons inondées sont à retrouver dans les colonnes du journal.



Que vous réserve cette nouvelle année? Le JIR propose de vous le révéler à travers les astres avec "Votre horoscope 2018".



Faits-divers



Le JIR revient sur un terrible accident mortel qui s’est produit le 27 décembre dernier sur une autoroute près de Mâcon. A bord du véhicule percuté par une voiture en contresens, une famille de 5 personnes. Le père et une petite Marie sont décédés. La solidarité s’active pour la mère d’origine réunionnaise et les deux jumeaux qui ont survécu.



Un homme de 35 ans a été écroué mardi pour trafic de cocaïne. Il a été interpellé le 30 décembre dernier à l’aéroport Roland Garros avec 200 gr de cette poudre blanche dans la valise. Un chien des services de la douane a donné l’alerte, indique le Quotidien.



Henri Barege, 77 ans, est actuellement recherché par la police de St-Denis pour disparition inquiétante. De corpulence mince, 1,75 m, de type cafre, les cheveux courts crépus grisonnant, vêtu d'un jean, d'une chemisette bleue et de baskets blanches, il a quitté son domicile de Bellepierre le 29 décembre. Toute personne susceptible de l'avoir rencontré est priée d'alerter la police au 02 62 90 74 74 ou au 02 62 90 74 18.

Société



La société de courtage SFS Europe S.A n’est plus autorisée à exercer en France, relaye le Quotidien. L’assureur spécialisé dans la construction est également présent à La Réunion. Les conséquences pour ses clients pourraient être importantes.



Social



Des usagers du GIHP dénoncent la suppression du service de transport assuré jusqu'alors par l'association d'utilité publique. "Des 'difficultés financières' seraient invoquées, dans une structure en pleine tourmente", écrit le JIR.





