Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 31 octobre

"Le bœuf péi victime de son image", titre ce jeudi le Quotidien. "La viande bovine ne se vend plus. Pour répondre aux inquiétudes du consommateur qui s'interroge au sujet de la leucose, la filière lance une grande campagne de communication à 100.000 euros ! Et assure qu'il n'y a aucun risque pour la santé".



"Elles parlent avec les morts", affiche de son côté le JIR. "Une mère et sa fille en sont convaincues : elles parviendraient à communiquer avec les défunts. Un "art" qu'elles cultivent en privé."

Faits-divers

Un touriste métropolitain d'une cinquantaine d'années a fait un malaise mortel hier au Maïdo, quelques mètres après le départ d'une randonnée.



Le corps d'une femme d'une soixantaine d'années, en état de décomposition avancée, a été retrouvé au Port dans un appartement. Un examen doit être réalisé pour éclaircir les circonstances du décès, qui ne paraît pas suspect selon les premiers éléments.

Société

"Odyssea : 19 000 coureurs déjà dans les starting-blocks", lit-on dans le JIR. "La vague rose déferlera les 9 et 10 novembre prochains, dans la forêt de l'Étang-Salé, pour la 12e édition de cette course emblématique contre le cancer du sein".



Politique "Sandra Sinimalé défie son père", annonce le Quotidien. L'adjointe en charge du personnel communal, poursuivie pour emploi fictif présumé, a annoncé sa candidature aux municipales de 2020.

La candidature de Sylvie Moutoucomorapoulé, ex-adjointe de Jean-Paul Virapoullé, a été officialisée hier à Saint-André. "Une épine dans le pied pour le camp Virapoullé", note le JIR.



À La Possession, "Gilets jaunes et ex-PLR feront liste commune avec Erick Fontaine", apprend-on dans le Quotidien. La liste baptisée "Alternative citoyenne", présentée hier, n'a pas encore de tête de liste. N.P Lu 249 fois







