Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 30 juillet 2020



À la une du JIR ce jeudi, retour sur le clash à la Casud entre son président André Thien Ah Koon et deux de ses vice-présidents et maires respectifs de Saint-Joseph et de Saint-Philippe, Patrick Lebreton et Olivier Rivière. "Le Sud sauvage va-t-il disparaître ?", s'interroge le média, après la demande faite par ces derniers de quitter l'intercommunalité pour rejoindre la Cirest. "Un changement total d'équilibre entre les micro-régions" titre le JIR.



De son côté, Le Quotidien consacre sa une du jour à la NRL et à la réunion qui se tiendra ce jeudi entre l'Etat, la Région et le groupement en charge du chantier. "Réunion sous tension" titre le média, qui revient notamment sur la journée de mercredi, où les transporteurs ont été particulièrement actifs. Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 30 Juillet 2020 à 07:00 | Lu 408 fois

FAITS-DIVERS



Alors qu’il commandait une compagnie de gendarmerie à La Réunion il y a de cela plusieurs années, Dominique Paulo avait monté une unité de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais ce mardi, celui qui était entre-temps devenu directeur de la police municipale de Roubaix avant d'être obligé de quitter son poste il y a un an, a été condamné pour des faits de violences sur trois anciennes compagnes par le tribunal de Douai. Cette condamnation sera bien inscrite dans son casier judiciaire contrairement à ce qu’il avait demandé.



Ancien maire durant 11 ans de la ville de Marchiennes (Nord), Serge Gaillot purge actuellement une peine de prison dans l'île pour une affaire d'escroquerie aux voitures de luxe. Comme rapporté par le JIR, l'affaire porte sur une dizaine de véhicules pour un préjudice estimé à près d'un million d'euros.

SOCIÉTÉ



On connaît le successeur de Vêlayoudom Marimoutou, parti au secrétariat de la COI. Le conseil des ministres a nommé hier Chantal Manès-Bonnisseau comme nouvelle rectrice de l'académie de La Réunion. Elle était auparavant inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Il y avait foule ce mercredi matin au stand de l’ARS au marché du Chaudron . L’opération de dépistage du covid-19 prévoyait 200 tests qui ont été réalisés en quelques heures seulement. Et pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de se faire tester ce mercredi, une nouvelle opération est prévue au marché des Camélias ce vendredi.Interrogé par Jean-Hugues Ratenon sur la NRL lors de la commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, a affirmé que l'Etat pourrait utiliser les fonds du Plan de relance pour terminer la Nouvelle Route du Littoral . Arrivé à la question du chantier de la nouvelle route du littoral, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance a lancé à l’auditoire "rien de plus stupide que ces routes qui ne mènent nulle part", laissant entendre qu'il n'était pas envisageable de laisser la route inachevée.On connaît le successeur de Vêlayoudom Marimoutou, parti au secrétariat de la COI. Le conseil des ministres a nommé hier Chantal Manès-Bonnisseau comme nouvelle rectrice de l'académie de La Réunion. Elle était auparavant inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

SOCIAL



Suite à leur notification par huissier ce mercredi après-midi, les transporteurs ont quitté la Région Réunion où ils avaient entrepris leur mobilisation depuis mardi dernier. Ils avaient en effet été assignés par la Région qui réclamait la libération des lieux. Malgré leur départ de la Région, ils comptent bien poursuivre leur mouvement. Hier en quittant la collectivité, une partie des transporteurs avaient pris la direction du centre-ville de Saint-Denis avant de poursuivre sur la route du Littoral en direction de l'Ouest et de l'Est pour plusieurs opérations escargot. Revenus ensuite sur le chef-lieu, ils ont passé la nuit sur un parking de Champ-Fleuri dans l'attente de la réunion prévue ce jeudi avec la préfecture, le groupement et la Région.



ÉCONOMIE



Les prix des carburants et du gaz repartent à la hausse au mois d'août. Le prix public du sans-plomb est en hausse à 1,27 €/litre (+ 3 cts), comme celui du gazole, qui s'affiche à €/litre (+3 cts). Le gaz lui connait une augmentation de 12 centimes d'euros pour s'établir à 16,64€.