Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 30 avril 2020

À la une du Journal de l'île ce jeudi, retour sur le déconfinement à venir à La Réunion, "classée parmi les bons élèves des départements français", relèves média, ce qui devrait lui permettre "une sortie de confinement plus adaptée, plus large et plus rapide". Le préfet de La Réunion, Jacques Billant, s'est déjà entretenu avec les maires pour envisager un déconfinement plus adapté aux réalités locales ("Feu vert pour La Réunion ?").



De son côté, Le Quotidien revient sur la fête du 1er mai, marqué par l'annulation du traditionnel défilé pour cause de confinement. "Pas de défilé, ni de vente de muguet dans la rue cette année", indique le média contrairement aux revendications syndicales qui elles "sont toujours là".

FAITS-DIVERS



Un équipage de la CSP du Port en patrouille le 8 avril dernier a fait preuve de courage et de réactivité pour sauver une jeune femme, suicidaire, et qui s'était échappée d'une clinique. Au gré de leurs patrouilles, les policiers repéraient la jeune femme au niveau de la voie de liaison portuaire, laquelle, à leur vue, se jetait à l’eau. Immédiatement, deux adjoints de sécurité sautaient à l’eau pour la secourir et repêchaient la désespérée qui était déjà sous les vagues. A eux-deux, les agents parvenaient, non sans mal, à ramener la femme au niveau de la berge où elle était ensuite prise en charge par les sapeurs-pompiers dans un état qui n’inspirait pas d’inquiétude. La police nationale de La Réunion a rendu hommage aux deux policiers sur sa page Facebook.



Les forces départementales du SIAAP ont procédé à plusieurs contrôles ce mercredi à Saint Pierre. Toute la journée, et comme depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, les motifs de déplacement des usagers ont été vérifiés comme l’indique la police nationale sur sa page Facebook. À cette occasion, un motard, au guidon d’une Ducati Monster, a été contrôlé à 163 km/h sur une portion de voie limitée à 90km/h. En raison de cet excès de plus de 50 km/h de la vitesse autorisée, la moto a été immédiatement placée en fourrière et le permis du contrevenant suspendu s'agissant d'un délit de grande vitesse.

SOCIÉTÉ



Pas de rentrée scolaire à Bras-Panon. Après avoir, comme tous les élus locaux, écouté attentivement le plan "déconfinement" présenté par le Premier ministre, Daniel Gonthier a choisi pour sa commune. "La commune de Bras-Panon fait le choix de ne pas ouvrir ses écoles à compter du 18 mai prochain, pour garantir la sécurité sanitaire des élèves, des enseignants et des personnels. Nos établissements resteront mobilisés pour permettre d’accueillir les enfants des personnels soignants néanmoins, afin de contribuer à l’effort national de lutte contre l’épidémie de COVID-19", a indiqué Daniel Gonthier. Pour l'édile panonnais "le temps insuffisant et la difficulté pour constituer les stocks de fournitures nécessaires pour assurer la sécurité de tous conduisent la commune à préférer le maintien du dispositif d’éducation à distance, qui fonctionne très bien depuis le début du confinement".



En raison de la crise sanitaire du Covid-19 et dans le cadre du décret du 23 mars 2020, la vente du muguet est réglementée cette année. Elle sera autorisée uniquement dans les commerces ouverts (commerces alimentaires, jardineries avec rayon alimentation animale), pour les fleuristes et les horticulteurs uniquement en livraison ou par retrait des commandes, comme pout les producteurs ou commerces fermés en application du décret du 23 mars dernier. Le Préfet rappelle l'interdiction stricte de la vente sur la voie publique.



SANTÉ



Une épidémie peut en cacher une autre. Outre le coronavirus, la dengue est particulièrement active sur l'ensemble de l'île, où près de 1 500 cas ont été déclarés depuis la semaine dernière. La majorité des cas reste toujours localisée dans le sud, toutefois l’épidémie poursuit sa progression dans l’Ouest et le nombre de cas continue d’augmenter dans le Nord et l’Est", explique la préfecture. Nicolas Payet Lu 368 fois