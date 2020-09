[REVUE DE PRESSE] Jeudi 3 septembre 2020

FAITS-DIVERS



Trois hommes ont été condamnés hier par le tribunal correctionnel de Champ-Fleuri à une peine de 8 mois de prison pour deux d'entre eux pour violences et de 6 mois pour le dernier (refus d'obtempérer, insulte et ivresse sur la voie publique). Les faits se sont déroulés le 30 août dernier dans la commune de Saint-Paul, aux alentours de 16 heures. Cinq jeunes gens, particulièrement éméchés, font une halte dans une station-service de la Chaussée Royale, sèment la terreur et finissent en garde à vue.



Brigitte Bardot devait se présenter devant les juges du tribunal correctionnel de Saint-Denis ce jeudi. Sous couvert de défendre la cause animale, la fondatrice de l'association de protection animale portant son nom a multiplié les propos racistes envers les Réunionnais. L’audience est finalement renvoyée à une date ultérieure.





POLITIQUE



La titularisation de 139 agents communaux de Saint-Louis continue de perturber le début de mandat de la nouvelle majorité conduite par la maire Juliana M'Doihoma. Pour rappel, la préfecture avait déposé quatre recours pointant des actes entachés d’illégalité lorsque ces agents avaient été engagés sous la précédente mandature de Patrick Malet. La maire Juliana M’Doihoma avait ainsi décidé de retirer toutes ces titularisations effectuées entre avril et juillet dernier, dont 48 durant la période électorale. Une nouvelle mobilisation portée par le syndicat SAFPTR et CFDT a eu lieu ce mercredi matin, obligeant la première magistrate à commenter cette nouvelle mobilisation, dénonçant notamment "une grève instrumentalisée par des politiciens de la ville".