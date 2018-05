Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 3 mai 2018

À la une du Journal de l’île ce matin, "Payet en orbite", à propos du match de Ligue Europa opposant RB Salzbourg à Marseille. Le journal propose une sélection issue du journal l’Équipe.



À la une du Quotidien, "les gagnants et les perdants", un an après une présidentielle en coup de tonnerre, comment les partis sont-ils organisés et comment occupent-ils le terrain.

Faits-Divers



Hier, un premier suspect a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre du vaste trafic de zamal démantelé lundi par les gendarmes. L'homme à la tête du réseau exportait "son herbe" à l'île Maurice. Le zamal réunionnais était récupéré par des trafiquants mauriciens au port de Sainte-Rose avant d’être ramené vers l'île soeur. Le premier choix se revendait jusqu’à 18 000 euros le kilo. Très au-dessus des tarifs pratiqués à La Réunion.



14 ans de réclusion criminelle aux assises contre Chebani Hifadhidine. Il est reconnu coupable du viol s’étant déroulé dans un parking. "Un viol sordide", commis par un "homme fainéant", la cour a fait fi des excuses sur l’origine sociale du prévenu, servies sans arrêt pour la défense des accusés. Il devrait faire appel.

Société



50 millions d’euros de fraude fiscale en 2017: le comité opérationnel départemental anti-fraude était réuni, hier, en formation plénière au sein de la préfecture. L'occasion de faire un état des lieux de la fraude sous toutes ses formes, fraude fiscale en tête, qui ampute chaque année de plusieurs millions les comptes de l'État sur l’île.



Les attributions de marchés de la NRL ne font pas que des heureux et c’est un nouveau round judiciaire qui s’amorce entre le transporteur Jonathan Rivière et la SBTPC. Après avoir été débouté en référé, Jonathan Rivière attaque au fond et réclame près de 4 millions d'euros à la SBTPC. Une somme qui correspond aux livraisons d'andains pour la nouvelle route du littoral.



Retour sur les coups d’éclat de Dimitri Payet dans le JIR. Le meneur de jeu de l’OM finit la saison très fort, ce qui lui ouvre les plus belles perspectives avec son club et l’équipe de France. L.G Lu 419 fois





