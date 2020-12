[REVUE DE PRESSE] Jeudi 3 décembre 2020

Une fois encore, un homme devait répondre devant le tribunal judiciaire des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique . Le 9 août dernier, il est contrôlé par les gendarmes de Saint-Gilles pour un contrôle routier de routine. En plus d'être mesuré à 1,6 mg d'alcool par litre d'air expiré, il est également sous le coup d'une annulation de permis. La voiture est alors placée en fourrière et le conducteur est convoqué le mardi 1er décembre. Lors de l'audience, il a reconnu les faits et a indiqué que la voiture était à sa belle-soeur. Il avoue avoir pris le volant en toute connaissance de cause car sa femme avait également bu. Pour ces faits, il a été condamné à 6 mois de prison avec suris assorti d'un mandat de dépôt.Un jeune homme de 25 ans comparaissait ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage et destruction de bien . Les faits remontent au 29 novembre dernier. L'homme qui les a sollicités explique alors sa version des faits : Il est venu réclamer les 40 euros qu'une connaissance lui doit mais ce dernier, en plus de refuser de rembourser, l'a agressé et lui a volé sa sacoche. Interpellé à son domicile, il entre alors dans une colère noire. "Flics de merde, zoreils et créoles de merde", crie-t-il, fou de rage ! Et d'ajouter : "Détachez-moi et je vous défonce bande d'enc...". Des insultes qui continueront au commissariat mais cette fois en alliant le geste à la parole. Résultat, un agent mordu, un autre prend un coup de genou et un dernier prend presque un coup de tête. Pour ces faits, il a été condamné à un an de prison.Lors d'une patrouille à Cilaos, les gendarmes ont aperçu un pied de zamal sur un terrain. Leurs investigations ont permis d'interpeller un homme qui avait fait pousser des dizaines de plants de cannabis. Au total, ce sont ainsi 73 pieds de zamal qui sont saisi s. Le mis en cause a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de Cilaos et les investigations se poursuivent. Les militaires retourneront bientôt dans le secteur pour continuer à chercher des stupéfiants.