Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 29 novembre

"Premières mesures pour un plan d'urgence", affiche en Une le Journal de l'Ile ce jeudi, alors que la ministre a fait sa première déclaration hier, jour de son arrivée sur notre île.



"Écoutés mais pas encore entendus", titre de son côté le Quotidien, précisant que les gilets jaunes "attendent plus".

Faits-divers

Au Moufia, un adolescent a été renversé sur un barrage sauvage ce mercredi par un automobiliste excédé. Il a été transféré aux urgence avec des blessures sérieuses au niveau des jambes.



Un "gilet jaune" a été condamné à trois mois de prison ferme pour tentative d'extorsion de biens. Il avait mis sous pression le gérant du Score Jean Chatel pour obtenir de l'eau et de la nourriture.



"Handicapés à vie par les flashballs", titre le Quotidien, alors que deux Saint-Paulois ont été victimes de blessures graves lors du premier week-end de manifestations.

Société

À son arrivée ce mercredi, la ministre s'est rendue à Gillot pour rencontrer les manifestants, avant de se rendre à la préfecture pour des échanges avec des représentants des gilets jaunes et du monde économique. En soirée, une première série de mesures d'urgence sur le social et la pauvreté ont été annoncées, notamment des mesures de soutien aux enfants, aux familles les plus modestes et aux jeunes les plus éloignés de l’emploi. Annick Girardin se rend aujourd'hui dans le Sud et l'Est.





Economie

La crise sociale a de très lourdes conséquences sur le tourisme. "L’IRT déplorait déjà ce week- end 60% de pertes pour les hôteliers et restaurateurs, et pas moins de 100% en ce qui concerne les sports de loisirs", lit-on dans le JIR.





Les dockers n'ont toujours pas accès à leur lieu de travail. Aucun conteneur ne sort du port et les risques de pénurie augmentent.





