[REVUE DE PRESSE] Jeudi 28 novembre

"Faute d'argent, ils renoncent à se soigner", titre le Journal de l'Ile ce jeudi. "En attendant le reste à charge zéro annoncé en 2021, beaucoup de Réunionnais font une croix sur certains soins par manque de moyens. Les handicapés, les précaires ou les malades chroniques sont les plus concernés".



"Le vin nouveau de Cliaos", affiche de son côté le Quotidien. "Grâce aux greffes de deux cépages, Floréal et Artaban, les viticulteurs du cirque vont produire un vin blanc sec et un rouge fruité". La première récolte est prévue pour décembre 2020.

Faits-divers

Une femme de 54 ans a disparu au Volcan ce mardi après-midi. Le survol de la zone de disparition et les recherches menées au sol n'ont rien donné. Un important dispositif sera de nouveau déployé ce jeudi. Un appel à témoins a été lancé.



Une mule qui transportait de la cocaïne à destination de La Réunion a été arrêté en Egypte, suite à une escale improvisée en raison du malaise d'un passager. Celle qui voyageait avec sa petite âgée de deux ans, a été emprisonnée. Elle risque entre 25 ans et la perpétuité si le trafic est retenu.



Une autre tentative d'enlèvement se serait déroulée aux abords du lycée Le Verger (Sainte-Marie) fin octobre, rapporte le JIR. Cela porte à cinq au moins le nombre de cas dénoncés sur toute l'île en un mois.

Economie

"La fin d'une campagne moyenne", titre le Quotidien ; "Une campagne sucrière médiocre dans l'Est", indique le JIR, alors que la campagne s'achèvera le 11 décembre prochain. La récolte devrait atteindre 883.000 tonnes, c'est mieux que le précédent exercice, mais en dessous de la moyenne décennale.

Après un mois d'incertitudes, le président de la Région a bouclé le budget régional 2020, mais un doute subsiste sur une trentaine de millions à trouver. De son côté, l'opposition estime que Didier Robert est dans une impasse budgétaire. Les orientations budgétaires seront débattues ce jeudi lors de l'assemblée plénière.

Société

L'Office du tourisme de l'Est a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux en proposant de passer deux heures dans la peau d'un esclave en fuite. Face à ce tollé, l'événement a été annulé.



"7 points-clé à connaître sur l'hépatite C", titre le JIR alors qu'e nviron 3 000 personnes sont touchées par l'hépatite C à La Réunion. Le journal fait le point avec le Dr Pierre-Philippe Garnier, chef du service de gastro-entérologie au CHU Félix Guyon de Saint-Denis.



"Après les paillotes, le parking", lit-on dans le Quotidien. À l'Hermitage,-les-Bains, les travaux de construction d'un parking irritent les riverains, qui demandent à la place une maison pour tous.







