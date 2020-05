Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 28 mai

Tour d'horizon de l'actualité locale : Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 06:52 | Lu 182 fois





Le Quotidien consacre quant à lui sa Une aux propositions formulées par le Medef Réunion pour faire évoluer le plan PETREL et titre : "Le 'plan choc' des patrons". "À l'heure du déconfinement, le Medef Réunion demande à l'Etat de 'réinventer' les contrat aidés dans le secteur marchand. Le patronnat local fixe la jauge à 100.000 contrats. Pour commencer..."

Santé

Fait-divers

Un mère de famille a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour avoir donné un coup de couteau dans le bras à son fils. Rentrée ivre de soirée, elle avait souhaité poursuivre la fête avec de la musique, réveillant ses ados. Et n'a pas apprécié lorsque son fils a tenté de la raisonner.



Les gendarmes enquêtent sur les facturations de l'Aurar, lit-on dans le JIR. La CGSS estime que son préjudice se porte à 4 millions liés à des consultations et des actes de dialyse.

Politique

À Saint-Paul, Joseph Sinimalé appelle les candidats du premier tour à se rassembler pour mettre en échec la liste conduite par Huguette Bello. De son côté, la présidente du PLR, qui a récolté 35,6 % des suffrages au premier tour, estime que le message des Saint-Paulois a été clair et qu'il s'agit d'un "désaveu total pour sa politique".



À Sainte-Marie, Christian Annette a décidé de rallier Gérald Maillot. Céline Sitouze et Grégoire Cordebœuf pourraient faire de même.

Economie

Conséquence de la crise, la Soremir, entreprise spécialisée dans le domaine de la miroiterie-vitrerie, a demandé son placement en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Saint-Denis ce mercredi.



La SRPP (Société réunionnaise de produits pétroliers) doit revoir son étude de danger, indique le JIR. La société a été mise en demeure par la préfecture, qui lui reproche de ne pas avoir mis à jour ce document essentiel pour ses installations classées Seveso seuil haut et installées au Port.