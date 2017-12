Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 28 décembre 2017

À la une du Quotidien ce jeudi, retour sur ce recours en annulation du permis de démolition de la prison Juliette-Dodu déposé à la mi-décembre par l'association Kartyé Lib Mémoire. Un lieu datant du XVIIIe, un des plus vieux bâtiments de l'histoire réunionnaise, sur lequel la mairie de Saint-Denis souhaite construire des logements sociaux. "Des esclaves rebelles et marrons s'y sont retrouvés enfermés. Nous ne pouvons pas laisser ce lieu être transformé en logements et perdre son âme", a déclaré au Quotidien la présidente de Kartyé Lib Mémoire, Marie-Lyse Champigneul.



De son côté, Le Journal de l'île dévoile "le train de vie" des sénateurs réunionnais. Parmi eux, Jean-Louis Lagourgue est le "champion des revenus" avec plus de 15 000 euros mensuels. Des revenus que le futur ex-maire de Sainte-Marie devrait voir fondre de moitié, loi de cumul sur le mandat oblige.

FAITS-DIVERS



Accusé de maltraitantes mortelles sur leur garçon de 8 ans, un couple de Tamponnais vient d'être innocenté par la justice. Le couple avait été mis en examen en octobre 2015 pour privation de soins ayant entraîné la mort. Pour rappel, lorsque les secours étaient venus constater le décès de l'enfant le 22 octobre 2015, celui ci ne pesait que 10 kilos, "à un âge où il aurait dû se situer aux alentours de 30 kg", rappelle Le Journal de l'île. Or, durant l'enquête, les premières analyses médicales ont indiqué que la victime souffrait d'une maladie génétique rare, une amyotrophie spinale infantile sévère rapporte Le Quotidien. Une maladie qui serait directement à l'origine de son décès, d'où le non-lieu prononcé hier par le juge d'instruction.



Plus de peur que de mal à Pierrefonds hier. Un aéronef s'est posé en catastrophe sur la piste de l'aéroport sudiste aux alentours de 8h30. Le bi-moteurs de type Baron de la société Réunion Fly Services a dû se poser sur le ventre, train d'atterrissage rentré. À bord, tous indemnes, le pilote d'une quarantaine d'années et cinq touristes métropolitains de retour d'un survol de l'île. Une enquête a été ouverte par la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens (BGTA). Elle devra déterminer s'il s'agit d'une erreur humaine ou d'un problème technique.

ECONOMIE



Fin novembre 2017, à La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 135 650. Ce nombre baisse de 0,4 % sur trois mois (soit –550 personnes). Il est stable sur un mois et diminue de 0,6 % sur un an.





