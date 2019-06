Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 27 juin 2019

L’option tunnel, pour fluidifier la circulation à l’entrée Ouest de St-Denis, a été privilégiée hier par le comité de pilotage. "Un tunnel sous la ville", à la Une du Quotidien, pour 330 millions d’euros, d’un kilomètre de long à 16m de profondeur. La ville de St-Denis, la Cinor et la Région l’ont préféré à une tranchée couverte sur la mer.



Le JIR consacre sa Une à la venue de Kémi Seba, "L’homme qui attise la flamme identitaire". Accusé de racisme anti-blanc, l’activiste s’est, hier, défendu d’être "un suprémaciste noir". Sa pensée et son parcours qu’il reconnait "sulfureux" sont à retrouver dans les colonnes du journal.

Faits-divers



Les gendarmes de la section de recherche s’intéressent de près aux emplois passés à la Région après la diffusion il y a deux ans d’une liste de 166 personnes travaillant "au cabinet, aux dépendances et apparentées à la région" , indique le Quotidien. " L’enquête judiciaire accouche d'une souris", pour le JIR.



Quatre hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans l’affaire du trafic de cocaïne entre Paris et La Réunion. Ils avaient été interpellés samedi à St-Pierre.



Un Portois de 40 ans a, hier, été condamné à trois de prison. Le 2 juin dernier, la bagarre à proximité de la station service de l’avenue Rico-Carpaye entre deux individus s’était soldée par un tir dans la jambe.

Politique



Les élus du Département se sont réunis hier en assemblée plénière. "Le budget taché par la vitrine parisienne", écrit le Quotidien. La Chambre régionale des comptes a en effet épinglé la collectivité sur la gestion parisienne de l’antenne de Paris. "Même la boutique de Paris, ça passe crème!", s’étonne le JIR. NP Lu 378 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mercredi 26 juin 2019 [REVUE DE PRESSE] Mardi 25 juin 2019