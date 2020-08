Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 27 août

"Le récit d'un cluster familial", titre ce jeudi le JIR, qui a rencontré la famille palmiplainoise qui est à l'origine du nouveau foyer de contamination identifié dans l'Est.



Le Quotidien consacre quant à lui sa Une aux plaintes déposées par cinq femmes contre un hypno-thérapeute du Sud, qu'elles accusent de viols et agressions sexuelles. "Je voulais juste fuir", titre le journal, relayant les propos d'une plaignante. Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 27 Août 2020 à 06:53 | Lu 505 fois

Faits-divers

Une quinquagénaire retrouvée morte à son domicile à Saint-Denis a été testée positive à la Covid-19, rapporte le JIR. Pour autant, son décès n’a pas été attribué au virus en l’absence d’examen complémentaires. Les personnes intervenues ont été invitées à se faire tester et à s'isoler.



Un accident de la route impliquant un deux-roues et une voiture s'est produit hier sur la quatre-voies du Tampon en fin de journée. En état d'urgence absolue, le motard a été transféré à l'hôpital. Un mauvais entretien de la moto et une vitesse excessive pourraient être à l'origine de l'accident. Toujours en fin de journée, un autre accident de moto est survenu sur la quatre-voies de Saint-Paul. Hier soir, la victime était dans un état préoccupant.



Santé

Ce sont 80 nouveaux cas de Covid-19 qui ont été identifiés ce mercredi, soit un total de 1372 cas depuis l’apparition du premier cas sur l'île le 11 mars 2020. Treize foyers de contamination restent "actifs" selon les autorités sanitaires (9 à SaintDenis, 1 à Saint-André, 1 à Sainte-Marie, 1 à La Possession et 1 à la Plaine des Palmistes). 52 malades sont hospitalisés au CHU, dont 9 en réanimation.



La commission de sécurité s'est rendue mardi dans une "pension marron" située à La Bretagne, où le JIR avait pu constater "des manques évidents pour la sécurité des pensionnaires". La pension risque une fermeture administrative.



Politique

"Les tramway dans l'impasse", lit-on dans le Quotidien. "Alors que la Région accélère sur le Run Rail, rien ne pourra se faire sans l'accord de Saint-Denis, qui dénonce un passage en force de Didier Robert. À l'approche des régionales, la bataille des tramways vire à la guerre des tranchées."



Serge Hoarau a été élu hier président de l'Association des maires du Département de La Réunion. Le maire de Petite-Ile a battu Stéphane Fouassin de six voix.



Europe Ecologie Les Verts Réunion a présenté hier le binôme qui défendra les couleurs du parti lors de la législative partielle de la deuxième circonscription. Il s'agit de Charles Moyac et Geneviève Payet. Il ne reste plus qu'un mois pour se faire vacciner contre la grippe. En période d'épidémie de Covid-19, ce geste de prévention est jugé indispensable pour les publics fragiles.





