Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 26 mars 2020

À la une du Quotidien ce mercredi, retour sur l’annonce faite hier par Emmanuel Macron sur le déroutage vers La Réunion du bateau-hôpital Mistral, dans le cadre de l’opération militaire Résilience. Ce navire dispose notamment d’une plateforme médicale correspondant à une ville de 30 000 habitants rappelle le média.



De son côté, le Journal de l’île revient sur ces centaines de familles bloquées à l’étranger après la fermeture des frontières. « Depuis une semaine, les appels à l’aide se succèdent » écrit le JIR.

FAITS-DIVERS



L'affaire du jeune homme accusé de faire du chantage à ses victimes qu'il chassait sur Facebook à été renvoyée au 1er septembre 2020. Placé en détention provisoire à l'issue de son déferrement, le jeune prédateur devait initialement être jugé ce mercredi dans le cadre d'une comparution différée. Le jeune homme séduisait des jeunes filles sur Facebook, demandait à ses proies de lui envoyer des photos osées pour ensuite leur faire du chantage. Il les menaçait de diffuser les photos sur les réseaux sociaux afin d'obtenir ce qu'il voulait de ses victimes. De nombreuses plaintes avaient été déposées à son encontre le menant en garde à vue.



Les doutes sont levés. Le décès de la sexagénaire hier soir à son domicile de Saint-Denis n'est pas lié au coronavirus. La femme de 67 ans présentait de fortes fièvres. Des symptômes qui avaient conduit les équipes d'urgence intervenues à suspecter le Covid-19. Une autopsie et des tests ont été réalisés, tests qui se sont révélés négatifs. À noter que les trois policiers qui sont intervenus au domicile de la victime ont été placés en confinement par mesure de précaution.

POLITIQUE



La pandémie de COVID-19 a perturbé le fonctionnement des municipales. Par la loi du 23 mars 2020, le gouvernement a reporté l'installation des nouveaux conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour au plus tard le 23 mai prochain. Dans les communes nécessitant un second tour, il pourrait être organisé en juin. Si la situation sanitaire ne le permet pas, l'élection devrait être entièrement recommencée, rappelle la préfecture.



SOCIÉTÉ



La fermeture des marchés forains laissait craindre le pire pour les agriculteurs locaux. En fait, c’est tout l’inverse qui se passe. Certains maraîchers écoulent mieux leurs productions qu’en temps normal grâce aux circuits courts. L’agriculture biologique profite également de la crise. Selon Céline Maufras, coordinatrice du réseau La Ruche qui dit oui à La Réunion, l’activité a plus que doublé depuis le début du confinement. "Habituellement, on est à 60-70 paniers par semaine, là j’en ai 160 pour demain" , confie-t-elle. Nicolas Payet Lu 1016 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Vendredi 27 mars 2020 [REVUE DE PRESSE] Mercredi 25 mars 2020