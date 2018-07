[REVUE DE PRESSE] Jeudi 26 juillet 2018

ÉCONOMIE



C'est un triste record pour La Réunion...Au second trimestre dans notre département, le chômage dépasse pour la première fois la barre symbolique des 140 000 personnes inscrites en catégorie A. Le nombre de chômeurs dans cette catégorie augmente de 1,8% entre avril et juin (et de 3,3% sur un an), faisant de La Réunion le "pire" département de France dans cette situation. En prenant en compte les catégories A,B et C, La Réunion compte 168 680 personnes.



SOCIÉTÉ



Le commissaire Sébastien Abadie, à la tête du commissariat de St-Pierre, quittera ses fonctions en fin de semaine pour regagner l'Hexagone nous apprend Le Quotidien. Arrivé il y a trois ans dans l'île, le patron de la police saint-pierraise rejoint les Yvelines, "enchanté de son passage sur l'île" écrit le média. Il se félicite notamment de la baisse de la délinquance de 20% sur le front de mer de la capitale du sud et de la création d'une brigade VTT.