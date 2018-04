Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 26 avril 2018

A la Une de vos deux journaux, les pertes agricoles après Fakir. "L’agriculture dévastée…Les prix vont flamber", pour le JIR. De la production à la transformation, c’est tout un secteur qui est impacté, souligne le journal.



"L’agriculture dévastée", pour le Quotidien. De nouvelles mesures d’aide ont, hier, été annoncées par le président du Département.

Faits-divers



L’autopsie pratiquée hier a précisé la cause de la mort de Maëva et Franck, décédés mardi sous une coulée de boue au Maniron. Le jeune couple a péri asphyxié, indique le Quotidien. "L’émotion est forte à la Rivière St-Louis", note le JIR.



Sordide affaire à la cour d’assises. Francis Saminaden et Adélaïde Cail sont jugés pour le viol d’une enfant de 5 ans. Les faits se sont produits le 10 mars 2016 à Ste-Marie. L’enfant a été enlevée au pied d’un immeuble, violée puis abandonnée dans un sac de voyage dans un champs de canne. L’homme risque la prison à perpétuité, sa compagne 20 ans de réclusion criminelle. Verdict ce jeudi.



Un homme est décédé, hier, après avoir chuté d’un arbre à Bras Panon. L’homme de 69 ans cueillait des fruits à pain, indique le Quotidien.

Société



Le JIR et le Quotidien ont assisté au spectacle de Manu Payet. "Le comédien sait trouver les bonnes ficelles pour mettre tout de suite le public dans sa poche", a observé le JIR, "Un Manu Payet magistral" selon le Quotidien. N.P Lu 268 fois





