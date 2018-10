Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 25 octobre

"Yannick Noah interpelle l'Etat", affiche le Quotidien ce jeudi matin. Avec son association "Fête le mur", le sportif "met en ler les quartiers défavorisés".



"Plus de 1000 emplois à saisir", titre de son côté le Journal de l'Ile. Dès ce matin et jusqu'à demain soir, le journal tient salon en faveur de l'emploi des Réunionnais au Parc des Expositions de Saint-Denis.

Faits-divers

Des soupçons de malversations financières pèsent sur l'ancien président et l'ancien secrétaire général de l'ordre des médecins de la Réunion. La justice a été saisie.



Deux mineurs saint-louisiens âgés de 16 et 17 ans ont été mis en examen hier pour des faits de violence en réunion. L'un a été placé sous contrôle judiciaire, l'autre incarcéré.

Société

Le Port se met au vert, lit-on dans le JIR, alors que la municipalité a signé la charte sans pesticides en présence de l'EPLEFPA, de la FDGDON et de l'UNEP.



La ministre de l'outre-mer Annick Girardin entame ce jeudi une visite de trois jours. L'interview de la porte-parole du nouveau gouvernement est à retrouver dans les colonnes du Quotidien.



Des soupçons de malversations financières pèsent sur l'ancien président et l'ancien secrétaire général de l'ordre des médecins de la Réunion. La justice a été saisie.Deux mineurs saint-louisiens âgés de 16 et 17 ans ont été mis en examen hier pour des faits de violence en réunion. L'un a été placé sous contrôle judiciaire, l'autre incarcéré.Le Port se met au vert, lit-on dans le JIR, alors que la municipalité a signé la charte sans pesticides en présence de l'EPLEFPA, de la FDGDON et de l'UNEP.La ministre de l'outre-mer Annick Girardin entame ce jeudi une visite de trois jours. L'interview de la porte-parole du nouveau gouvernement est à retrouver dans les colonnes du Quotidien.

Economie

La Réunion a connu une année record en termes de transactions immobilières, rapporte la note conjoncturelle de la chambre des notaires. Pour la première fois, le nombre de transactions atteint 7 180 ventes sur un an.



L'aéroport Roland-Garros est devenu hier membre de l'association Stratégie du Bon Emploi, et s'engage ainsi à favoriser l'accès de ses marché aux PME réunionnaises.

Santé

"AVC, il faut agir vite", titre le JIR son dossier santé du jour. "2100 Réunionnais ont été hospitalisés pour AVC en 2016. Beaucoup en gardent des séquelles. D’où l’importance de bien connaître les symptômes et d’agir le plus rapidement possible". La Réunion a connu une année record en termes de transactions immobilières, rapporte la note conjoncturelle de la chambre des notaires. Pour la première fois, le nombre de transactions atteint 7 180 ventes sur un an.L'aéroport Roland-Garros est devenu hier membre de l'association Stratégie du Bon Emploi, et s'engage ainsi à favoriser l'accès de ses marché aux PME réunionnaises."AVC, il faut agir vite", titre le JIR son dossier santé du jour. "2100 Réunionnais ont été hospitalisés pour AVC en 2016. Beaucoup en gardent des séquelles. D’où l’importance de bien connaître les symptômes et d’agir le plus rapidement possible". Zinfos974 Lu 149 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mercredi 24 octobre [REVUE DE PRESSE] Mardi 23 octobre