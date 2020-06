[REVUE DE PRESSE] Jeudi 25 juin 2020

Le médiatique président de l’association Roul Pa Nou, Noor-Olivier Bassand, est sorti hier soir de sa garde à vue. Le célèbre acteur associatif engagé aux côtés des consommateurs réunionnais devait s'expliquer devant les enquêteurs de la sûreté départementale pour des soupçons d'abus de confiance . Suite à un contentieux exposé par l'un des adhérents de l'association, le parquet de Saint-Denis a été mis sur la piste d'un possible conflit d'intérêts entre l'association et le compte personnel de Noor-Olivier Bassand.Les parents d’un enfant de quatre mois décédé le 21 juin à Saint-Paul ont été mis en examen ce mercredi soir pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner . L’ autopsie mettra en lumière la survenue d’une hémorragie au niveau des méninges. Une cause de décès qui pourrait amener les enquêteurs vers la piste du syndrome du bébé secoué. Absent au moment des faits, le père a été placé sous contrôle judiciaire. La maman échappe à la détention provisoire grâce à l'argumentation déployée par son avocat.Un militaire du 2e RPIMa a été condamné ce mercredi par le tribunal correctionnel de Champ-Fleuri à trois ans de prison pour des violences sur sa conjointe , ayant provoqué une ITT de 5 jours commis le 16 mai dernier sur compagne, et ce, en état de récidive légale. Des faits de violation de domicile, de violences sans ITT ainsi que des faits de violences habituelles pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020 lui étaient également reprochés.Le Groupe Bernard Hayot (GBH), sur le point d’acheter Vindémia à La Réunion, vient de se voir accorder la garantie de l’État pour un prêt de 115 millions d’euros au total, destiné à 6 de ses filiales . Parmi elles, Automobile Réunion SN (Renault), Cotrans Automobiles SAS, qui reçoivent chacune une part du gâteau (environ 20 millions d’euros).