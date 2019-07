Société [REVUE DE PRESSE] Jeudi 25 juillet

"Mortalité bovine, le mauvais exemple du président du GDS", titre en Une le JIR, alors que l’exploitation de Jérôme Huet affiche des pertes animales record.



"Grande distribution, la guerre des prix est déclarée", affiche le Quotidien. "Produit indirect de du rachat de Vindémia par le groupe Hayot, RunMarket, la nouvelle enseigne de distribution alimentaire (...) se fixe pour objectif d'être "leader" sur les prix. Et donc de venir titiller Leclerc..."

Faits-divers

Le schéma départemental des carrières de 2014 a été définitivement annulé, le conseil d'Etat venant de rejeter le pourvoir de l'Etat et de la Région. Les carrières de roches massives sont ainsi définitivement exclues du schéma, la procédure repart de zéro, note le Quotidien.



Christian Dijoux est porté disparu depuis une dizaine de jours. L'homme de 57 ans est domicilié au 11ème kilomètre au Tampon. Toute personne ayant des informations est priée de contacter la gendarmerie au 0262.27.00.08.

Société

Le JIR consacre son dossier du jour aux moyens de lutter contre l'errance animale. "Une nénène pour garder vos animaux domestiques", titre le journal qui présente "Pet’s service 974, une entreprise qui s’occupe des animaux pendant l’absence de leur propriétaire". Voyager en avion avec son animal, c'est possible, rappelle aussi le JIR, qui évoque en outre le plan de lutte de la préfecture.

Alors que des bruits font état du départ d'Annick Girardin à l'occasion d'un prochain remaniement ministérielle, la ministre des Outre-mer balaie les rumeurs et affirme que sa mission n'est pas terminée, rapporte le Quotidien.

Economie

Le déremboursement de l'homéopathie en 2021 est "un vrai risque pour les antennes Boiron aux Antilles-Guyane et à la Réunion", indique le JIR, rapportant des propos du directeur de Boiron pour l'Outre-mer. Au total, "ce sont 1000 emplois sur 2700 qui sont menacés en métropole et dans les DOM", affirme-t-il.





