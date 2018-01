Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 25 janvier À la Une du Quotidien ce matin, un scooteriste décédé et un second grièvement blessé hier dans un accident au pont Vinh-San. Le JIR consacre sa première page à "Cilaos, coupé du monde".

Faits divers



Rixe mortelle à St-Louis : le second agresseur a été placé à son tour en détention provisoire. Les deux hommes de 24 ans sont mis en examen pour violences en réunion ayant entrainé la mort sans intention de la donner, un père de famille de 30 ans ayant perdu la vie sous les coups.



St-André : un adolescent de 14 ans a été arrêté après avoir cambriolé un commerce en faisant un trou dans la toiture. Il a semé des piles plates sur son chemin, facilitant le travail des policiers.

Politique



Gilbert Annette, lors de ses voeux à la presse hier, a affirmé son soutien à la politique du gouvernement, et ainsi, son macronisme. Le maire de St-Denis avait soutenu le candidat Macron contre celui du PS, Benoît Hamon.



Vanessa Miranville bénéficie de la prise en charge par la commune de ses frais de défense dans le cadre d'une procédure qui l'oppose à l'ancien directeur du CCAS de La Possession, évincé à l'arrivée de la nouvelle maire. L'ancien directeur, qui a porté plainte pour harcèlement moral, conteste cette prise en charge devant le tribunal administratif.

Économie



La société de gardiennage ASA a été liquidée hier par le tribunal de commerce. En conséquence, une trentaine de salariés perdent leur emploi. Les salariés sont soulagés, la liquidation leur permet d'être payés de leurs salaires en souffrance par le régime de garantie des salaires.



Le plan de redressement de la société de service à la personne Korbey d'Or est en bonne voie d'acceptation. En redressement judiciaire depuis 1 an, la société propose de rembourser 6,1 million d'euros sur 10 ans, les principaux créanciers donnent leur aval.

