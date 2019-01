Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 24 janvier

Les 12 maires réunionnais invités à l’Élysée dans le cadre du Grand Débat, sont à la une du Journal de l’île ce jeudi. Emmanuel Macron ne viendra donc pas débattre à La Réunion, à la place, 200 maires ultramarins au total seront réunis à Paris. Chacun des maires de La Réunion devrait être porteur d’un thème issu de tout ce que la crise des gilets jaunes a fait émerger. Reste à voir comment ces élus seront accueillis par les gilets jaunes à leurs retours.



« Les pompiers sur deux fronts » c’est la une du Quotidien aujourd’hui. Le journal relate le travail des combattants du feu, pris entre deux incendies sur le Grand Brûlé à Sainte-Rose. Alors que le premier incendie qui ravage la zone depuis 5 jours a été maitrisé, un autre feu de forêt s’est déclaré sur la coulée de lave de 2002. 25 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. L’origine de ces incendies est toujours inconnue et une enquête est en cours.

Faits Divers



Les cinq jeunes soupçonnés d’être à l’origine de l’incendie qui a détruit le palais Rontaunay ont tous été auditionnés au commissariat Malartic. Les cinq adolescents ont expliqué avoir voulu s’amuser, mais n’avait pas l’intention de causer de dégâts. Venus manger dans le fast-food tout proche, ils auraient pénétré dans le bâtiment par ennuis, avant de mettre le feu à une poubelle. Inconnus de la justice, ils pourraient être convoqués devant le juge des enfants comme l’indique la presse écrite.





Un octogénaire de l’Étang-Salé est mort noyé hier au niveau de la pointe du Bassin Pirogue. L’homme aurait été emporté par les vagues et se serait épuisé à lutter contre le courant. Les maîtres nageurs l’ont récupéré à une centaine de mètres du rivage, avant de tenter de le ranimer, en vain.

La baignade est signalée dangereuse sur cette zone, qui reste fréquentée pendant les vacances.

Société



Cinq nouvelles éoliennes devraient investir Sainte-Rose courant 2021. Un investissement de 15 à 20 millions pour des machines à la pointe de la technique. Haute de 125 mètres, ces nouvelles éoliennes résisteront aux vents allant jusqu’à 250 km/h.



French Bee est désormais la troisième compagnie la plus utilisée à l’aéroport Roland Garros. Arrivée il y a deux ans sur notre île, elle est encore devancée par Air Austral et Air France, mais se place devant Corsairfly ou encore Air Mauritius sur l’axe Réunion-métropole. Charlotte Molina Lu 365 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mercredi 23 janvier [REVUE DE PRESSE] Mardi 22 janvier