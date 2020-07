Revue de presse REVUE DE PRESSE Jeudi 23 juillet

A la Une du JIR ce jeudi, "Masques : la foire aux prix". Les masques, obligatoires, se vendent à prix variable. Deux industriels réunionnais vont en produire un million par semaine. Par B.A - Publié le Jeudi 23 Juillet 2020 à 06:05 | Lu 375 fois

Faits divers



Suite à l'agression d'agents départementaux au GUT de Saint-Leu mardi après-midi, la femme interpellée n'a pu être entendue, du fait de son état de santé mentale, rapporte le JIR. La suspecte a été internée d'office en hôpital psychiatrique.



Un homme de 27 ans a été placé en garde à vue avant-hier, il aurait frappé sa compagne au point de lui casser l'avant-bras, indique le JIR. La femme, infirmière de métier, a déposé plainte, munie d'une ITT de plusieurs mois. Le présumé conjoint violent devrait être présenté ce jour au parquet.



Hier matin, une voiture a fini sur le toit dans la Rivière d'Abord, son conducteur a été désincarcéré, il était en état d'urgence relative. il s'agirait d'un geste désespéré, selon le JIR.

Société



Les masques représentent un budget conséquent, leur prix variant selon leur lieu d'achat. A raison d'un seul masque par jour, à 50 centimes pièce, une famille avec un enfant devrait payer 50 euros par mois, rapporte le JIR. Le prix des masques est encadré depuis la pandémie: un masque ne peut être vendu plus de 95 centimes.



Les transporteurs en colère bloquent l'accès à la région depuis hier matin, en interdisant l'accès aux employés. Le président de région a indiqué qu'il ne céderait pas au chantage, rappelle le JIR.



6 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés hier à La Réunion, dont 2 evasan et 4 cas importés, décelés suite à un test 7 jours après l'arrivée des voyageurs, rapporte le JIR.





Economie



Air Austral et Air Madagascar mettent fin à leur alliance capitalistique, un divorce qui, selon le JIR, ne devrait pas impacter les finances de la compagnie réunionnaise.



Des planteurs vont refuser de livrer leur canne à sucre ce jeudi, en protestation contre le nouveau protocole de livraison. Les balances devraient connaître quelques perturbations, aux quatre coins de l'île, rapporte le JIR.





Publicité Publicité