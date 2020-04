Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 23 avril

Le JIR consacre sa Une à la reprise de l'école. "Les parents font de la résistance", titre le journal. "Surtout dans le primaire, la rentrée du 14 mai les inquiète. Certains ont déjà décidé qu'ils n'enverraient pas leurs enfants."



"Sous cloche et sans clochette", affiche de son côté le Quotidien à propos du 1er mai confiné. "Alors que la filière horticole est déjà lourdement sinistrée, il n'y aura aucune entorse à la règle du confinement pour les vendeurs de muguet".

Société

S'il n'y a pas eu de nouveau cas confirmé ce mercredi, l'ARS a fait état d'un malade coinfecté covid-19/dengue. En plus des gestes barrières, il reste important de continuer à effectuer les gestes visant à lutter contre la dengue.



"Depuis l'instauration du confinement, des supermarchés ont réservé des plages horaires aux séniors et aux personnes vulnérables", lit-on dans le JIR. "Les clients apprécient et veulent que ça dure après le 11 mai. Certains directeurs d'enseigne, notamment dans le sud de l'île, y réfléchissent." Economie

Faits-divers

Dans la nuit de lundi à mardi, un automobiliste a été la cible d'une bien mystérieuse agression, rapporte le JIR. Deux inconnus ont tiré sur son véhicule après la bretelle d'accès à La Marine, sans le toucher. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte.



Le confinement et la baisse du trafic qui l'accompagne ont eu des effets bénéfiques sur l'accidentologie puisqu'on ne compte jusqu'ici qu'un seul décès sur nos routes depuis le début du confinement (un sexagénaire ayant fait un malaise cardiaque au volant) et même depuis le début du mois de mars, contre 8 sur les mois de mars et avril l'an dernier, note le JIR. Toutefois, la circulation reprend timidement, et les mauvaises habitudes sont toujours là. Lors d'un contrôle routier réalisé hier, les forces de l'ordre ont verbalisé 20 personnes pour vitesse excessive en l'espace de 2 heures, rapporte le Quotidien.



