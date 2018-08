Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 23 août

"10 ans de prison pour l'adolescent", titre ce jeudi le Quotidien. En 2015, Solange Rivière est retrouvée morte dans son appartement de Saint-Denis. Hier, Raphaël, âgé de 13 ans au moment des faits, a été condamné pour l'avoir tuée lors d'un cambriolage.



"Liquidé", affiche de son côté le JIR de l'île, à propos du groupe Apavou. "La cour d'appel a confirmé hier la liquidation judiciaire de BLI, Batipro et Alia, signant la fin de l'empire Apavou. Sonné, l'entrepreneur réunionnais a décidé de saisir la Cour de cassation".

Faits-divers

A Saint-Pierre, un couple d'adolescents a été agressé par un groupe de quatre indidivus pour "un mauvais regard", alors qu'ils attendaient devant une boulangerie du front de mer après être allés faire la fête. Une enquête a été ouverte



Hier soir, à Saint-Denis, une femme alcoolisée a poignardé son compagnon. Les policiers qui l'ont placée en garde à vu ont découvert qu'elle avait déjà été condamnée pour des faits de même nature. Les jours de la victime ne sont pas en danger. Société

Economie

Les planteurs veulent un audit. L'UNPA a rencontré hier le Département pour qu'il lance un audit sur la formule d'achat de la canne, accusée de tirer à la baisse le revenu des planteurs et de pénaliser l'avenir de la filière. Plus de transparence de la part des industriels est demandée.



Le trafic de l'aéroport a atteint un nouveau record. Une augmentation de 7% a été constatée sur le mois de juillet.

Santé "En bonne santé pour la rentrée", titre le JIR son dossier Santé. "Sommeil, goûter, bonne hygiène dentaire : les parents doivent être vigilants sur tous les fronts".



François Maury va quitter ses fonctions de directeur de l'ARS le 3 septembre prochain, révèle le Quotidien. Il sera remplacé par Martine Ladoucette. Les représentants nationaux du syndicat Sneeta-FO sont actuellement à La Réunion. Ils déplorent que l'apprentissage soit une réponse à trop court terme et demandent à ce que les collégiens soient mieux informés sur l'offre de formation professionnelle. Zinfos974 Lu 633 fois





