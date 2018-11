[REVUE DE PRESSE] Jeudi 22 novembre

" Faute de négociations : blocages et affrontements " titre le Journal de l'île ce matin, qui revient sur les évènements d'hier liés à la mobilisation des gilets jaunes sur notre département. Une résolution de la crise ne semble pas se dessiner, et les commerces qui ouvrent quelques heures par jour sont rapidement dévalisés par les clients. Malgré quelques incendies sans gravité, la nuit de mercredi à jeudi a été plus calme que les précédentes au Chaudron à Saint-Denis et au Port.



C'est également le cinquième jour de blocages qui fait la une du Quotidien ce matin. Le journal donne la parole aux gilets jaunes dont le mouvement se structure. Des collectifs voient le jour pour mieux porter leurs revendications.