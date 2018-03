Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 22 février

"Des enseignantes témoignent", affiche ce jeudi Le Quotidien, à propos du principal de Salazie, accusé de harcèlement.





"St-André: Attouchements sur des collégiennes, un prof de sport en garde à vue", titre le JIR. "Le prof d’EPS dénoncé par des élèves pour avoir pratiqué attouchements et agressions sexuelles sur des collégiennes de sixième, à la piscine notamment", peut-on lire en première page.

Faits-divers

Deux femmes soupçonnées d'avoir géré une pension marron ont été placées en garde à vue. Pas moins de dix personnes âgées seraient accueillies dans des conditions plus que déplorables et livrées à elles-même





Le râlé-poussé entre deux hommes alcoolisés survenu ce lundi à Fleurimont a eu des conséquences dramatiques : l'un des deux individus, qui était tombé à terre, sa tête heurtant le sol, est décédé des suites de ses blessures.





Janus Potaya a été condamné par la cour d'assises à 15 années de réclusion criminelle pour avoir mortellement poignardé son dalon Roméo Payet, lors d'une veillée mortuaire.





Société



SFR Réunion met en garde contre une arnaque par le biais de faux emails provenant soit-disant de ses services (indices : adresse de l'expéditeur, URL vers lequel on est redirigé qui n'est pas une page officielle SFR, et incitation à cliquer sur un lien à l'intérieur de l'email).





Economie

"Auto: un marché à plus d’1 milliard d’euros" titre le JIR, "Le secteur a retrouvé la marche avant", affiche le Quotidien, alors que les concessionnaires ont un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros en 2016, avec des ventes record, selon une étude de l'Iedom.





Le risque d'une épidémie de dengue est élevé, prévient l'ARS alors que 61 cas ont été identifiés depuis le mois de janvier. Les équipes appellent à la mobilisation de tous.

